طقس الثلاثاء.. جو بارد وقطرات مطرية بعدد من مناطق المملكة

2023-12-05 / 09:09
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس بارد نسبيا مع تكون صقيع محليا، بكل من مرتفعات الأطلس والريف، والسفوح الجنوبية-الشرقية وجنوب المنطقة الشرقية خلال الصباح والليل.

ويرتقب تشكل كتل ضبابية شمال-غرب الأقاليم الجنوبية، فضلا عن نزول أمطار محليا فوق السهول الشمالية، والواجهة المتوسطية، والريف، والأطلس المتوسط والمنطقة الشرقية خلال الليل، وذلك مع مرور سحب عليا بباقي جهات البلاد، وتسجيل رياح قوية نوعا ما وسط البلاد.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 00 و05 درجات بمرتفعات الأطلس والريف والهضاب العليا الشرقية والسفوح الجنوبية-الشرقية، وما بين 08 و12 درجة شمال الأقاليم الجنوبية والسواحل الشمالية والوسطى، وستكون ما بين 12 و16 درجة جنوب الأقاليم الجنوبية، وما بين 04 و08 درجات في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة العليا فستعرف بعض الانخفاض الطفيف أو ستتغير بعض الشيء.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.

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