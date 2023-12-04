جمهور الوداد

الوداد يطرح تذاكر مباراته ضد مولودية وجدة

2023-12-04 / 23:12
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طرحت إدارة الوداد الرياضي تذاكر المباراة التي ستجمع فريقها بضيفه مولودية وجدة، لحساب مؤجل الجولة السابعة من منافسات البطولة الاحترافية ” إنوي “.

وسيتم سحب تذاكر المباراة يوم غد في الفترة الممتدة ما بين 10 صباحا، إلى غاية الخامسة مساءا ، ومن 10 صباحا إلى الثانية زوالا، في ملعب الأب جيكو، وملعب الصخور السوداء، ومركب محمد الخامس.

وانطلقت عملية بيع التذاكر يومه الإثنين، عبر المنصة الإلكترونية للفريق، وستستمر إلى غاية بعد غد الأربعاء، حيث حددت الأثمنة كالتالي:
المنطقة 4,5,7 (30 درهما)
المنطقة 2,3 (120 درهما)
المنطقة 1 (700 درهم)

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