“غوتيريش” يناشد إسرائيل عدم مفاقمة الوضغ في غزة

هبة بريس _ وكالات

صرح المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، اليوم الاثنين، بأن الأمين العام أنطونيو غوتيريش، ناشد إسرائيل لتجنب تفاقم الكارثة الإنسانية في غزّة.

وقال دوجاريك إن غوتيرش دعا إسرائيل إلى “تجنب المزيد من الإجراءات التي من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني الكارثي بالفعل في غزّة وعدم تعريض المدنيين للمزيد من المعاناة”.

وأضاف أن “الأمين العام يؤكد الحاجة إلى تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق، وبشكل مستدام لتلبية احتياجات الناس في جميع أنحاء القطاع، وبالنسبة لمن صدرت لهم أوامر بالإخلاء، لا يوجد مكان آمن للذهاب إليه ولا يوجد سوى القليل جدا للبقاء على قيد الحياة”.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن يوم الجمعة الماضي، تجدد القتال بشكل رسمي، متحدثا عن “إعادة تفعيل النيران” في قطاع غزّة. فيما أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزّة بأن الجيش الإسرائيلي يقصف عدة مناطق آمنة في القطاع، محملا المجتمع الدولي مسؤولية استمرار الحرب.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة بغزة الاثنين، ارتفاع عدد القتلى إلى 15899 منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع، 70% منهم من الأطفال والنساء.

المصدر: رويترز+ RT

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