محمد إيحاتارن ينضم إلى سلافيا براغ التشيكي

انتقل اللاعب الهولندي ذو الأصول المغربية محمد إيحاتارن، إلى نادي سلافيا براغ التشيكي، بعدما فسخ عقده مع فريق يوفنتوس الإيطالي.

وأعلن سلافيا براغ التشيكي، يومه الاثنين عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “انستغرام”، عن تعاقده مع اللاعب البالغ من العمر 21 سنة، في صفقة انتقال حر، وفق عقد يمتد إلى غاية يونيو 2024، مع إمكانية تجديده حتى يونيو 2027.

وعانى ​محمد إيحاتارن​، من مشاكل عديدة، بعد تورطه في علاقة غرامية مع إحدى الشابات الهولنديات، إضافة إلى تلقيه تهديدات من أحد أفراد “المافيا”، وتم القبض عليه بسببها أيضًا، وهو ما أبعده عن الميادين لفترة طويلة.

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