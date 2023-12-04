أزمة النظام الأساسي.. دعوة للحكومة الى “تحكيم العقل”

2023-12-04 / 21:49
1
هبة بريس _ الرباط

دعا عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الحكومة إلى تحكيم العقل والحكمة، في موضوع الاحتجاجات التي يعرفها قطاع التربية الوطنية.

وناشد بووانو، الذي كان يتحدث في افتتاح الاجتماع الأسبوعي للمجموعة ليوم الاثنين 04 دجنبر 2023، الحكومة بالحوار مع الهيآت النقابية والتنسيقيات، التي كشفت عيوب النظام الأساسي، وبينت سلبياته.

وقال بووانو، إن غاية تأمين الزمن المدرسي للتلاميذ، تستحق أن تجلس الحكومة مع المعنيين باحتجاجات الأساتذة والحوار معهم، سواء بطريقة مباشرة بحضور النقابات، أو بطريقة غير مباشرة.

وتساءل الأخير عن سبب إقصاء نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بقطاع التعليم، وهي نقابة لها مكانتها التمثيلية، ويتم استدعاء نقاباتها القطاعية من طرف أغلب القطاعات الحكومية.

واعتبر بووانو أن نجاح الإضرابات التي تدعو لها التنسيقيات بقطاع التعليم، يطرح السؤال حول مصداقية نتائج انتخابات اللجان الثنائية، مشددا أن منع مسيرات رجال التعليم ووقفاتهم لن يكون حلا.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of إطلاق أول خطة استراتيجية وطنية مندمجة لمكافحة ” السيدا “

إطلاق أول خطة استراتيجية وطنية مندمجة لمكافحة ” السيدا…

2023-12-04 / 23:32
Photo of بنسعيد : دفاتر تحملات جديدة سترى النور تخص الإعلام العمومي

بنسعيد : دفاتر تحملات جديدة سترى النور تخص الإعلام…

2023-12-04 / 23:21
Photo of لقجع عن مذكرات التفاهم المغربية الإماراتية..تعد بآفاق شراكة واسعة

لقجع عن مذكرات التفاهم المغربية الإماراتية..تعد بآفاق شراكة واسعة

2023-12-04 / 21:30
Photo of جامعة سطات…شهادة السكنى تُحرم طلبة أقاليمنا الجنوبية من حقهم الدستوري

جامعة سطات…شهادة السكنى تُحرم طلبة أقاليمنا الجنوبية من حقهم…

2023-12-04 / 20:30

الملك يجري مباحثات على انفراد مع رئيس دولة الإمارات

2023-12-04 / 19:30
Photo of معتوق ..الملك معنا في حماية الدين الإسلامي

معتوق ..الملك معنا في حماية الدين الإسلامي

2023-12-04 / 18:46
Photo of البيضاء.. خضارة ب”سوق بازيل” يحتجون ويطالبون بـ”البديل”

البيضاء.. خضارة ب”سوق بازيل” يحتجون ويطالبون بـ”البديل”

2023-12-04 / 17:42
Photo of إستغل غياب جاره.. توقيف شاب عازب وسيدة بالخيانة الزوجية بايمنتانوت

إستغل غياب جاره.. توقيف شاب عازب وسيدة بالخيانة الزوجية…

2023-12-04 / 17:08
Photo of المنصوري: “لا يعقل فمغرب 2023 نبقاو كنعانيو من دور الصفيح”

المنصوري: “لا يعقل فمغرب 2023 نبقاو كنعانيو من دور…

2023-12-04 / 16:57
Photo of المنصوري: “ساكنة العالم القروي مغاديش يسكنو ليك ف50 متر”

المنصوري: “ساكنة العالم القروي مغاديش يسكنو ليك ف50 متر”

2023-12-04 / 16:48

تعليق واحد

  1. نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لا تمثيلية لها فهي تمثل نفسها ولا حق لها في طاولة المفاوضات، فهي نقابة الى الزوال كالحزب الذي يحتضنها .

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق