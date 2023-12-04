مراد باتنا يتعرض لإصابة على مستوى الخصر

كشفت تقارير إعلامية عن نوعية الإصابة التي تعرض لها المغربي مراد باتنا، لاعب الفتح السعودي، خلال مواجهة فريقه ضد الطائي، برسم الجولة 15 من الدوري السعودي.

وأكدت صحيفة “الرياضية” السعودية، أن الفحص المبدئي الذي خضع له باتنا، أظهر إصابته، على مستوى الخصر.

ونقلاً عن المصادر ذاتها فإن الجهاز الطبي ينتظر التقرير الخاص بوضع اللاعب، من أجل تحديد إمكانية مشاركته في التدريبات الجماعية، استعدادًا للقاء الحزم، ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري.

ويبصم باتنا على أداءٍ جيد رفقة فريقه هذا الموسم، إذ أحرز 7 أهدافا ومقدما في المقابل 7 تمريرات حاسمة خلال 15 مباراة في المسابقة.

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