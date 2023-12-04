العيدودي : “على الحكومة التفكير في حلول بديلة لمواجهة غلاء الاسعار”

2023-12-04 / 20:26
0

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of خديجة أروهال : “جهة سوس ماسة تواجه تحديات أكبر من الشعارات”

خديجة أروهال : “جهة سوس ماسة تواجه تحديات أكبر…

2023-12-04 / 20:23
Photo of خديجة أروهال : “جهة سوس ماسة تواجه تحديات أكبر من الشعارات”

خديجة أروهال : “جهة سوس ماسة تواجه تحديات أكبر…

2023-12-04 / 20:23
Photo of الدارالبيضاء ذوي الاحتياجات الخاصة ينتفضون ضد التهميش و الاقصاء

الدارالبيضاء ذوي الاحتياجات الخاصة ينتفضون ضد التهميش و الاقصاء

2023-12-04 / 17:21
Photo of مشجع ودادي يفجرها في وجه ” سعيد الناصري ” بغد الخسارات المتتالية

مشجع ودادي يفجرها في وجه ” سعيد الناصري ”…

2023-12-04 / 17:15
Photo of مسيرة الغضب..”خضارة” بسوق “بازيل” بالحي المحمدي يطالبون بالبديل

مسيرة الغضب..”خضارة” بسوق “بازيل” بالحي المحمدي يطالبون بالبديل

2023-12-04 / 16:24
Photo of أحدهما جانح هدد مواطنين.. رصاص أمن مكناس يصيب شخصين

أحدهما جانح هدد مواطنين.. رصاص أمن مكناس يصيب شخصين

2023-12-04 / 16:23
Photo of طنجة..تعزيزات أمنية مشددة قبل انطلاق مؤتمر قادة الشرطة العرب

طنجة..تعزيزات أمنية مشددة قبل انطلاق مؤتمر قادة الشرطة العرب

2023-12-04 / 14:03
Photo of بلغة شديدة اللهجة.. مواطن ضـ،ـد النظام الاساسي ويوجه رسالة لوزير التعليم

بلغة شديدة اللهجة.. مواطن ضـ،ـد النظام الاساسي ويوجه رسالة…

2023-12-04 / 01:20
Photo of شفشاون..إعادة تمثيل جـ..ـريمة قـ..ـتل صاحب مقهى

شفشاون..إعادة تمثيل جـ..ـريمة قـ..ـتل صاحب مقهى

2023-12-03 / 23:19
Photo of صدمة زوج بعد تعرضه للخيانة من أقرب الناس بالدارالبيضاء

صدمة زوج بعد تعرضه للخيانة من أقرب الناس بالدارالبيضاء

2023-12-03 / 23:18

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق