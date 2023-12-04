جامعة سطات…شهادة السكنى تُحرم طلبة أقاليمنا الجنوبية من حقهم الدستوري

هبة بريس _ الرباط

هبة بريس_ الرباط

عندما تصبح “شهادة السكنى” سدا مانعا وشماعة تعلق عليها قرارات بعض رؤساء جامعات لمنع الطلبة من استكمال دراساتهم الجامعية خارج النفوذ الترابي لجامعاتهم، هنا تكمن المصيبة ويكمن الخلل الذي يضرب في الصميم مبدأ تكافؤ الفرص وحرية الاختيار، علما أن المبدأ القائم هو أن التعليم العالي يجب أن يكون على قدم العدل والمواساة بين أبناء الوطن الواحد، عملا بمنطوق المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أن القبول في التعليم العالي يحب أن يكون على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة ،”لا على أساس مقرات السكنى ” المعتمد…

جامعة الحسن الأول بسطات وعلى غرار جامعات عدة، أخذت على عاتقها تثبيت مبدأ حرمان طلبة خارجين عن دائرة نفوذها من التسجيل الجامعي، حتى إن العديد من الطلبة المنحدرين من الأقاليم الصحراوية المغربية وجدوا أنفسهم في مرمى هذا الشرط التعجيزي المتعلق بفرض شرط ” شهادة السكنى المؤشرة عليها من قبل المصالح الأمنية” كسبيل وحيد لمنحهم الحق في استكمال مشواره الجامعي، وهو أمر يتعارض مع مضامين الدستور ويضرب في العمق حق المواطنين في الحصول على تعليم على قدم المساواة…

إنها معضلة من المعضلات التي يعاني منها معظم الطلبة الحاصلين على شهادات الباكالوريا بالعديد من المدن المغربية، خاصة منهم الذين تحدوهم الرغبة الجامحة في استكمال دراساتهم الجامعية، لكنهم يصطدمون بواقع مرير يجدون أنفسهم معه محاصرين بشروط تعجيزية على أهمها ضرورة حصولهم على شهادة الإقامة مسلمة من قبل مصالح الأمن، وهنا يطرح السؤال: هل هؤلاء الطلبة مغاربة ومن حقهم الدستوري الحصول على تعليم عمومي يليق بهم انسجاما مع مضامين الدستور؟ ، أم أن مغربيتهم هاته مرتبطة بحصولهم على شهادة سكنى كوثيقة إدارية مسلمة من قبل المصالح المختصة؟

وتساءل كثيرون عن سبب تثبيت هذا الشرط التعجيزي، الذي سيساهم في الرفع من نسبة الهدر الجامعي، لاسيما وأن عددا كبيرا من الطلبة سواء كانوا متفرغين أو موظفين يرغبون في التسجيل بجامعات خارج عن نطاق سكناهم، رغبة منهم في تغيير مناخ عيشهم، أو بحثا عن ظروف علمية أخرى تكون برؤية جديدة لأبحاث علمية مغايرة للتي عليها جامعاتهم،…

كما ناشد كثيرون منهم الحكومة ومعها الوزارة الوصية على القطاع، اسقاط هذا الشرط وافساح المجال لكافة الطلبة لاختيار الجامعة التي تتناسب ومسارهم العلمي الأكاديمي..

إلى ذلك ؛ وجبت الإشارة إلى أن الطلبة المعنيين هم من الأقاليم الصحراوية وهو ما يتنافى مع مبدأ تكافؤ الفرص بل ضرب في رافد ” أبناء الوطن الواحد ” وإخلال بالقيمة المضافة لحرية الإختيار

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