قناة روسية : بوتين إلى الإمارات والسعودية هذا الأسبوع

هبة بريس _ وكالات

سيزور فلاديمير بوتين الإمارات والسعودية هذا الأسبوع، بحسب ما نقلت قناة “شوت” الإخبارية الروسية، الاثنين، عن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي.

ويأتي الإعلان عن الزيارة بعدما وافق تحالف أوبك+، الذي يضم الدول الثلاث، يوم الخميس الماضي على تخفيضات طوعية للإنتاج بإجمالي 2.2 مليون برميل تقريبا يوميا.

وتشككت الأسواق في الاتفاق بسبب الشكوك فيما إذا كانت التخفيضات الطوعية ستنفذ بالكامل.

وانخفضت أسعار النفط اثنين بالمئة الأسبوع الماضي، بعد إعلان التخفيضات وتراجعت أكثر، الاثنين.

ولم يسافر بوتين إلى الخارج إلا نادرا في السنوات الأخيرة واقتصرت زيارته على بلدان معظمها من دول الاتحاد السوفيتي السابق.

وآخر زيارة له لدولة خارج هذه البلدان كانت للصين في أكتوبر الماضي.

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