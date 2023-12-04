هبة بريس _ وكالات

فجر جيش الاحتلال الإسرائيلي، مجمع المحاكم (قصر العدل) في مدينة الزهراء، وسط قطاع غزة.

ونشرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي في حسابها عبر منصة “إكس”، الاثنين، فيديو يوثق عملية التفجير.

ويُسمع في الفيديو صوت وهو يقول: “لذكرى كل الذين قتلوا والضحايا الذين سقطوا في مجزرة 7 أكتوب، لن ننسى ولم نغفر”.

ثم سمع صوت جنود من قوات الاحتلال وهم يعدون الأرقام تنازليا قبل تفجير المبنى الضخم، لتظهر أصوات الابتهاج بعد التفجير.

وزعمت إذاعة الجيش أن المبنى المستهدف هو “مجمع محاكم حماس في غزة”.

https://www.facebook.com/wafagency?ref=embed_video

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