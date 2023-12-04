إسرائيل تحذر مواطنيها من السفر إلى 80 دولة وتدعوهم للتخفي

هبة بريس _ وكالات

حذرت دولة الاحتلال، رعاياها من السفر إلى 80 دولة حول العالم، بسبب العدوان على قطاع غزة، بما فيها دول أوروبية، ودعتهم لتجنب التجمعات اليهودية حول العالم، وعدم إبراز الرموز اليهودية التي تدل على هويتهم.

وقالت هيئة الأمن القومي في دولة الاحتلال: “منذ نشوب حرب السيوف الحديدية (التي أطلقتها تل أبيب عقب عملية طوفان الأقصى الفلسطينية)، تجري هيئة الأمن القومي مع أجهزة الأمن تقييما مستمرا للوضع”.

وأضاف: “في هذا الإطار، تقرر ملاءمة مستوى تحذير السفر إلى عشرات الدول حول العالم

وأشارت إلى “رفع تحذير السفر إلى المستوى 2 إلى دول عديدة غربي أوروبا، بما في ذلك بريطانيا وفرنسا وألمانيا؛ وفي أمريكا اللاتينية، شملت البرازيل والأرجنتين؛ وكذلك أستراليا وروسيا”.

ويعني المستوى الثاني “التوصية باتخاذ التدابير الاحترازية الزائدة”، وفق المصدر ذاته.

وقالت الهيئة: “تم رفع تحذير السفر إلى المستوى 3 إلى عدة دول أفريقية، بما في ذلك جنوب أفريقيا وإريتريا؛ ودول في آسيا الوسطى، شملت أوزبكستان وكازاخستان وقرغيزيا وتركمانستان.

ويعني المستوى الثالث “التوصية بالتفكير في الرحلات غير الضرورية”.

وفي السياق، أوضحت الهيئة الإسرائيلية أنه “منذ نشوب الحرب، يتم رصد جهود مكثفة من قبل إيران ووكلائها، وكذلك من قبل حماس وجماعات الجهاد العالمي، للاعتداء على أهداف إسرائيلية ويهودية في أنحاء العالم”.

وقالت: “بالتالي، فإن هيئة الأمن القومي تعيد التأكيد على توصيتها بالتفكير في مدى ضرورية الرحلات في هذا الوقت، حيث نوصي الجمهور الذي يسافر إلى الخارج باختيار وجهاته بشكل عقلاني، واتخاذ التدابير الاحترازية الموصى بها، في أي وجهة كانت، والتفكير في تصرفاته”.

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