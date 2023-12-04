الملك يجري مباحثات على انفراد مع رئيس دولة الإمارات

2023-12-04 / 19:30
0
هبة بريس _ و م ع

أجرى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الاثنين 4 دجنبر بالقصر الرئاسي “قصر الوطن” بأبو ظبي، مباحثات على انفراد مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

ويقوم صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بزيارة عمل وأخوة لدولة الإمارات العربية المتحدة، بدعوة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، تميزت بتوقيع قائدي البلدين على إعلان “نحو شراكة مبتكرة ومتجددة وراسخة بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة”، الذي يروم الارتقاء بالعلاقات والتعاون الثنائي إلى آفاق أوسع، عبر شراكات اقتصادية فاعلة، تخدم المصالح العليا المشتركة وتعود بالتنمية والرفاه على الشعبين الشقيقين.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of جامعة سطات…شهادة السكنى تُحرم طلبة أقاليمنا الجنوبية من حقهم الدستوري

جامعة سطات…شهادة السكنى تُحرم طلبة أقاليمنا الجنوبية من حقهم…

2023-12-04 / 20:30
Photo of معتوق ..الملك معنا في حماية الدين الإسلامي

معتوق ..الملك معنا في حماية الدين الإسلامي

2023-12-04 / 18:46
Photo of البيضاء.. خضارة ب”سوق بازيل” يحتجون ويطالبون بـ”البديل”

البيضاء.. خضارة ب”سوق بازيل” يحتجون ويطالبون بـ”البديل”

2023-12-04 / 17:42
Photo of إستغل غياب جاره.. توقيف شاب عازب وسيدة بالخيانة الزوجية بايمنتانوت

إستغل غياب جاره.. توقيف شاب عازب وسيدة بالخيانة الزوجية…

2023-12-04 / 17:08
Photo of المنصوري: “لا يعقل فمغرب 2023 نبقاو كنعانيو من دور الصفيح”

المنصوري: “لا يعقل فمغرب 2023 نبقاو كنعانيو من دور…

2023-12-04 / 16:57
Photo of المنصوري: “ساكنة العالم القروي مغاديش يسكنو ليك ف50 متر”

المنصوري: “ساكنة العالم القروي مغاديش يسكنو ليك ف50 متر”

2023-12-04 / 16:48
Photo of توقيع مذكرة تفاهم بين المغرب وسلطنة عمان في مجال التعاون القضائي

توقيع مذكرة تفاهم بين المغرب وسلطنة عمان في مجال…

2023-12-04 / 15:55
Photo of التأمين الإجباري عن المرض على طاولة مجلس الحكومة

التأمين الإجباري عن المرض على طاولة مجلس الحكومة

2023-12-04 / 15:05
Photo of الحوز.. تواصل الأشغال لإعادة بناء المنازل المتضررة من الزلزال

الحوز.. تواصل الأشغال لإعادة بناء المنازل المتضررة من الزلزال

2023-12-04 / 15:00
Photo of هيئة وطنية تدعو الشغيلة التعليمية إلى تغليب المصلحة الفضلى للوطن

هيئة وطنية تدعو الشغيلة التعليمية إلى تغليب المصلحة الفضلى…

2023-12-04 / 14:46

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق