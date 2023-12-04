سانشيز : ارتفاع عدد القتلى المدنيين في غزة “غير مقبول على الإطلاق”

هبة بريس _ وكالات

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الإثنين، إن ارتفاع عدد القتلى بين المدنيين في الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة المحاصر “أمر غير مقبول على الإطلاق”.

وفي حديثه لإذاعة “كادينا سير” الإسبانية، قال سانشيز: “أطمح أن تكون لدي أفضل علاقة مع إسرائيل، ولكنني أشعر بالقلق قبل كل شيء بشأن مقتل المدنيين في غزة”.

وأضاف: “من الواضح أننا ندين الهجمات الإرهابية التي تشنها حركة “حماس” الفلسطينية، وقد طلبنا منذ البداية إطلاق سراح الرهائن دون شروط”.

وأكد أن “هذا العدد من المدنيين الذين قتلوا منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي في غزة غير مقبول”.

كما شدد سانشيز أن “ضمان السلام الدائم في الشرق الأوسط والاستقرار في البحر الأبيض المتوسط يصب في مصلحة الاتحاد الأوروبي”.

ووفقا له، لا ينبغي “للجنوب العالمي” أن يعتقد أن الاتحاد الأوروبي يتبع معايير مزدوجة حول غزة.

وأشار سانشيز إلى أن هذا من شأنه أن يقوض مصداقية التكتل الأوروبي.

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