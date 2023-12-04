رضوان جيد يقود مواجهة يانغ أفريكانز التنزاني وميدياما الغاني

عينت لجنة الحكام التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، طاقما تحكيميا مغربيا، لقيادة مباراة يانغ افريكانز التنزاني أمام ميدياما الغاني برسم الجولة 3 من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وسيقود المباراة، الحكم المغربي رضوان جيد، بمساعدة كل من لحسن أزكاو، ومصطفى أكركاد، فيما أنيطت مهمة الحكم الرابع للحكم كريم صبري.

هذا وقد تم تكليف الجنوب الأفريقي ماكور ماجوك ماريوم مابيل، بتولي مهام المراقب، بمساعدة المدغشقري ألبيرتو دانييل.

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