رضوان جيد يقود مواجهة يانغ أفريكانز التنزاني وميدياما الغاني

رضوان جيد يقود مواجهة يانغ أفريكانز التنزاني وميدياما الغاني

2023-12-04 / 19:01
0

عينت لجنة الحكام التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، طاقما تحكيميا مغربيا، لقيادة مباراة يانغ افريكانز التنزاني أمام ميدياما الغاني برسم الجولة 3 من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وسيقود المباراة، الحكم المغربي رضوان جيد، بمساعدة كل من لحسن أزكاو، ومصطفى أكركاد، فيما أنيطت مهمة الحكم الرابع للحكم كريم صبري.
هذا وقد تم تكليف الجنوب الأفريقي ماكور ماجوك ماريوم مابيل، بتولي مهام المراقب، بمساعدة المدغشقري ألبيرتو دانييل.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of فاتي جمالي: “زياش أكبر متكبر هضرت معاه وعايرني”

فاتي جمالي: “زياش أكبر متكبر هضرت معاه وعايرني”

2023-12-04 / 17:45
Photo of النيابة العامة المصرية تستمع لأقوال الشحات حول اعتدائه على الشيبي

النيابة العامة المصرية تستمع لأقوال الشحات حول اعتدائه على…

2023-12-04 / 17:15
Photo of 3 أسماء مرشحة لخلافة عادل رمزي في تدريب الوداد الرياضي

3 أسماء مرشحة لخلافة عادل رمزي في تدريب الوداد…

2023-12-04 / 14:08
Photo of تشافي يرد على سؤال حول مصير فيليكس مع برشلونة

تشافي يرد على سؤال حول مصير فيليكس مع برشلونة

2023-12-04 / 13:48
Photo of برشلونة مهدد بخسارة حارسه شتيجن لمدة طويلة

برشلونة مهدد بخسارة حارسه شتيجن لمدة طويلة

2023-12-04 / 12:10
Photo of مراد باتنا يتعرض للإصابة مع الفتح في الدوري السعودي

مراد باتنا يتعرض للإصابة مع الفتح في الدوري السعودي

2023-12-04 / 12:02
Photo of برنامج وتوقيت مباريات أبرز المحترفين المغاربة اليوم الإثنين

برنامج وتوقيت مباريات أبرز المحترفين المغاربة اليوم الإثنين

2023-12-04 / 09:17
Photo of بهدف جميل.. أوناحي يقود مارسيليا للفوز على رين

بهدف جميل.. أوناحي يقود مارسيليا للفوز على رين

2023-12-03 / 23:05
Photo of أوباميانغ: “أمين حارث يمنحني الكثير من الفرص في الملعب”

أوباميانغ: “أمين حارث يمنحني الكثير من الفرص في الملعب”

2023-12-03 / 21:22
Photo of الكعبي يواصل تألقه بتسجيل هدفه السابع

الكعبي يواصل تألقه بتسجيل هدفه السابع

2023-12-03 / 19:54

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق