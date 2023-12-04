الملك والرئيس الإماراتي يترأسان مراسم تبادل العديد من مذكرات التفاهم

هبة بريس _ و م ع

في إطار زيارة العمل والأخوة التي يقوم بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى الإمارات العربية المتحدة، بدعوة من رئيس الدولة، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ترأس جلالة الملك والرئيس الإماراتي، اليوم الاثنين بالقصر الرئاسي “قصر الوطن” بأبوظبي، مراسم تبادل العديد من مذكرات التفاهم الموقعة بين المملكة المغربية والامارات العربية المتحدة.

وتتعلق مذكرة التفاهم الأولى بإرساء شراكة استثمارية في مشاريع القطار فائق السرعة بالمملكة المغربية، تبادلها السيد سهيل محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، والسيد محمد ربيع الخليع، رئيس المكتب الوطني للسكك الحديدية.

وتهم الثانية إرساء شراكة استثمارية في قطاع الماء، تبادلها السيد سهيل محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، والسيد نزار بركة، وزير التجهيز والماء ، فيما تتعلق الثالثة بإرساء شراكة إنمائية، تبادلها السيد محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، والسيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.

أما مذكرة التفاهم الرابعة بين شركة بترول أبوظبي الوطنية ومجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، فقد تبادلها السيد محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، والرئيس المدير العام لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، مصطفى التراب، فيما تهم الخامسة إرساء شراكة استثمارية في مشاريع تهم القطاع الطاقي، تبادلها السيد محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، والسيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.

وتهم المذكرة السادسة إرساء تعاون وشراكة استثمارية في قطاعي الفلاحة والصيد البحري، تبادلها كل من السيدة مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، والسيد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بينما تستهدف السابعة إرساء تعاون استثماري في قطاع المطارات، تبادلها السيد محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، والسيد محمد عبد الجليل، وزير النقل اللوجستيك.

وتنص المذكرة الثامنة على إرساء تعاون استثماري في قطاع الموانئ، تبادلها السيد محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، والسيد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، بينما تتعلق التاسعة بإرساء شراكة استثمارية مرتبطة بمشروع أنبوب الغاز المغرب – نيجيريا، تبادلها السيد سهيل محمد المزروعي، والسيدة أمينة بنخضراء، مديرة المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن.

وتتعلق العاشرة بإرساء تعاون مشترك في قطاع الأسواق المالية وسوق الرساميل، تبادلها السيد محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، والسيدة نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، في حين تهم المذكرة الحادية عشر إرساء شراكة استثمارية في مجال السياحة والعقار، تبادلها السيد محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، والسيد محسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار و الالتقائية وتقييم السياسات العمومية.

أما المذكرة الثانية عشر، فتهم إرساء شراكة استثمارية في مشاريع مراكز البيانات، تبادلها السيد محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، والسيد محسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار و الالتقائية وتقييم السياسات العمومية.

ومن شأن مذكرات التفاهم التي وقعها المسؤولون المغاربة ونظراؤهم الإماراتيون، إعطاء دفعة قوية لعلاقات التعاون المغربية الإماراتية، وهي تجسد عمق وجودة العلاقات الثنائية، وإرادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لتعزيز الشراكة الاستراتيجية متعددة الأبعاد، التي تربط البلدين الشقيقين.

جرت مراسم تبادل مذكرات التفاهم ، بحضور أعضاء الوفد الرسمي المرافق لجلالة الملك، بالإضافة إلى عدد من كبار الشخصيات الإماراتية

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