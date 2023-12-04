معتوق ..الملك معنا في حماية الدين الإسلامي

هبة بريس _ الرباط

قال الأستاذ الجامعي والخبير القانوني، جمال معتوق ، أن استهداف الأسرة ليس وليد اليوم وإنما اشتغل الغرب على تدميرها منذ مئات السنين، مضيفا أن هدم الأسرة والقيم يتم توارثها عبر الأجيال عندهم.

معتوق الذي كات يتحدث خلال مداخلته خلال الملتقى الجهوي لنساء العدالة والتنمية الذي نظمته بشراكة مع الكتابة الجهوية للحزب بفاس مكناس، أمس الأحد 3 دجنبر الجاري بفاس، “لم أكن أقبل أن أقول إن هناك مؤامرة ضد الإسلام وضد الأسرة، ولكن منذ ثلاث سنوات أصبحت المسألة عندي يقينية”،

واسترسل متحدث ” كنت أرفض أن أقول إن الغرب يحيك مؤامرة ضد الإسلام، ولكن اليوم نعيش، ورجعنا إلى زمن أبو سفيان ومحمد رسول الله والفتوحات الإسلامية وانتصار الاسلام ومقاومة التيارات الأخرى التي لا تريد لأن ينجح رسول الله في مهمته..”.

وأبرز الأستاذ الجامعي، أن الدين الإسلامي يتعرض لمؤامرة خارجية يقودها الغرب، واستدرك “لحسن الحظ أننا مملكة ولنا ملك صفته أمير المؤمنين”، مشددا على أن إمارة المؤمنين هي الضمانة لحماية الإسلام، والملك معنا في حماية الدين الإسلامي.

وأضاف الخبير القانوني، أنه “لما قال لنا أنا لا أحل حراما ولا أحرم حلالا، فهذه هي الأرضية التي سنشتغل عليها في تعديل مدونة الأسرة”، مخاطبا الحضور “معندكم لاش تشوشوا”.

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