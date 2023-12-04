البيضاء.. خضارة ب”سوق بازيل” يحتجون ويطالبون بـ”البديل”

هبة بريس - أميمة نشار

تظاهر صباح اليوم الاثنين، عدد من خضارة سوق بازيل بالحي المحمدي أمام المحكمة الابتدائية بعين السبع معبرين عن غضبهم جراء قرار إخلائهم من السوق و عدم استفادتهم من سوق نموذجي خاصة في ظل ارتفاع الأسعار وصعوبة ظروفهم المعيشية.

وردد المتظاهرون خلال مسيرتم السلمية “هذا عار هذا عار الدرويش في خطار “.

وقال أحد الخضارة نحن نطالب من السلطات بايجاد حل في أقرب وقت و الرجوع الى أماكننا و أضاف “كنطلبو من المسؤولين يلاقاو لينا حل في أقرب وقت و يعطيونا حقنا ”

و قال آخر “نحن متضررين جدا من هذا القرار فالسوق هو لقمة عيشنا الوحيدة و هو مورد رزق العديد من الأسر نافيا حصولهم على اي استفادة”

واضاف “حنا مشردين أكثر من 20 يوم و نلتمس “العيش بكرامة” متسائلين ما البديل ؟

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