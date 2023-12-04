فاتي جمالي: “زياش أكبر متكبر هضرت معاه وعايرني”

كشفت الفنانة المغربية فاتي جمالي، تفاصيل ما حدث بينها وبين الدولي المغربي حكيم زياش في تركيا.

وقالت فاتي جمالي عبر صفحتها على إنستغرام: “اليوم بالصدفة تلاقيت مع أكبر متكبر في حياتي، وهو لاعب مغربي”.وأضافت “كنت أنا وصحاباتي فالمول ماشي مغربيات، وكان حدايا شفت فيه وقلت ليه هاي وهو يخنزر فيا، ومشى عندو واحد الولد مغربي حتى هو قمعو، السيد ماشي نورمال”.

وتابعت “ملي مشيت للأوطيل لقيتو قدام الباب قلت ليه حشومة هاد الشي اللي درتي وهو يعايرني”.

وواصلت “آش كيحساب ليه راسو، واش ما فخباروش بلي كانو لعابة أباطرة قبل منهم ومن بين ليلة ونهار بسبب الغرور ديالهم ما بقى عندهم حتى ريال وفآخر حياتهم ما بقى عندهم ما ياكلو، أنا بقى فيا غير داك الولد اللي قمعو”.

وختمت حديثها بالقول “أنا كنت باغا نقول ليه غير تبارك الله عليك حيت كان عزيز عليا، وقد ما كان عزيز عليا دابا ما بقيتش كنحملو”.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp