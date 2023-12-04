الفنانة المغربية فاتي جمالي: “زياش أكبر متكبر “

2023-12-04 / 17:28
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أميمة نشار - هبة بريس

انتقدت الفنانة فاطمة الزهراء جمالي الملقبة بـ”فاتي جمالي”، اللاعب الدولي المغربي حكيم زياش.

ووصفت فاتي جمالي في فيديو نشرته عبر خاصية “ستوري” بحسابها الرسمي بموقع “انستغرام”، زياش ب”المتكبر”، موضحة أنها التقت به خلال تواجدها باسطنبول و قامت بإلقاء التحية و لم يرد عليها ورفض التقاط صورة مع أحد معجبيه المغاربة و أضافت أنه قام بسبها حينما التقته مرة اخرى .

و استغربت الفنانة فاتي جمالي بشدة لغرور اللاعب حكيم زياش مضيفة انه سلوك غير لائق من لاعب كرة قدم محبوب من طرف المغاربة .

و يذكر أن اللاعب المغربي حكيم زياش يتمتع بشعبية و جماهرية كبيرة وسط الجمهور المغربي خاصة بعد تألقه في مونديال قطر 2022 رفقة المنتخب الوطني

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‫135 تعليقات

  2. أنت مجرد عاهرة ،و لو كنت امرأة متعففة لما تجرأت على طلب صورة مع رجل لا تربطك به اي علاقة

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  3. الحقيقة أن هذه الكاذبة قامت بسحب وباش من يده في الوقت الذي كان يجري فيه مكالمة هاتفية مما أغضبه و جعله برفض طلبها في التقاط صورة معها دون أن يسبها، و هو في الأصل لا يعرفها
    هذا ما صرح به وكيل أعمال اللاعب زياش الذي كان شاهدا على الحادثة

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  5. المشكل انتي تعتقيدين انك مشهورة ولكن في الواقع ليس كدالك هو لا يعرفك وبالطبع ممكن ان يتصرف معك بنفس اسلوبك

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  6. زياش نعم الرجل الخلوق الؤدب يعرف حدوده جيدا شهم ابن منطقة الرجولة والشهامة

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  7. ليس بالضرورة انه لم يعرفها من تكون بل يجب رد السلام لاغير كما يفعل رولاندو لا يرد احد خاىءب الوفاق …لكن ان تصل الى السب هدا ليس من شيم ؟؟؟؟؟؟؟؟.

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  10. زياش انسان محترم لايصافح من هب وذب ..لاتقارني نفسك به وتخوضي في سير الناس.. الذي بيته من زجاج لايقدف ناس بالحجاره

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  11. من العيب ان تنشري ما وقع ولو كان صحيح ( ما اضن ذلك).زياش رجل محترم ودو اخلاق حميدة. شرف المغرب والمغاربة. يستحق التهنئة والتشجيع.

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  13. Il n est pas obligé de donner l heure a toutes les groupies qui viennent vers lui… surtout quand tu sais tout ce qui se passe dans le monde du football et que certains joueurs restent des proies pour certaines. Je ne mets pas en doute les intentions de cette femme mais quand je vois cette vidéo je me dis qu il a bien fait fait de tracer son chemin. Better be safe than sorry!

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  15. واش كنتي تابعاه، من حقه أن يتخد جميع الاحتياطات لحماية نفسه و مستقبله الكروي بما فيها التكبر و الاحتياط و عدم تلبية طلبات الاخرين كأخد الصور او غيرها، راه عارف أش كيدير بغيتيه اتصيد كما وقع لبعض اللاعبين الدين يقبعون في السجن

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