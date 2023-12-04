الفنانة المغربية فاتي جمالي: “زياش أكبر متكبر “

2023-12-04 / 17:28
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أميمة نشار - هبة بريس

انتقدت الفنانة فاطمة الزهراء جمالي الملقبة بـ”فاتي جمالي”، اللاعب الدولي المغربي حكيم زياش.

ووصفت فاتي جمالي في فيديو نشرته عبر خاصية “ستوري” بحسابها الرسمي بموقع “انستغرام”، زياش ب”المتكبر”، موضحة أنها التقت به خلال تواجدها باسطنبول و قامت بإلقاء التحية و لم يرد عليها ورفض التقاط صورة مع أحد معجبيه المغاربة و أضافت أنه قام بسبها حينما التقته مرة اخرى .

و استغربت الفنانة فاتي جمالي بشدة لغرور اللاعب حكيم زياش مضيفة انه سلوك غير لائق من لاعب كرة قدم محبوب من طرف المغاربة .

و يذكر أن اللاعب المغربي حكيم زياش يتمتع بشعبية و جماهرية كبيرة وسط الجمهور المغربي خاصة بعد تألقه في مونديال قطر 2022 رفقة المنتخب الوطني

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‫115 تعليقات

  1. انت من تكونين مجرد تافهه انتي ومع من حولك .انت لستي بي بامراه خدامه كي تعطي رايك .اخرسي لو انتي جنبي كنت صرفقتكي على بشار يعبر واحد وتطلع وحدخ

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  4. Pourquoi ces attitudes mesquines entres frères marocains. Au contraire il fallait qu’il la salut et prendre des photos avec ses fans. C’est la moindre des choses pour une star comme vous dites !!!

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  5. اولا ماشي فنانة غير ملصقة على الفن وسرها هههه واش تلاقاتو فلمول صدفة وفي الزنقة صدفة وفي الفندق صدفة وبزاف لي بداهلها البنج كملوها زياش ونتمنى تلاقا مع رفيق بوبكر يقولها الشعر

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  8. هذه ليست الا تدوينات اعداء الوطن وابناء الوطن الاحرار. وباش النمل ولاعب متميز وخلوق رقم انفسكم وفاتي جمال فىنانة مغربيىدة مقتدرة. ولا داعي للشوشرة ،حتى ولو اختلفا فهما اخوان وبس.

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  11. هههه انت اكبر متكبرة ومعجرفة أما زياش إنسان خلوق ومؤدب وسمعته كبيرة وجد حسنة قدم للرياضة المغربية والخارجية شيء كبير أما انت ما قدمتي الا التفاهة والفسق والزواق والنفاق ومرة أخرى لاتتجرئي على اسيادك والكل يكرهك الا البعض من الفاسقين

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  12. لو فعلا صحيح احسن مافعله لانو اليوم ولداتنا اصبحو غير يضح مع شي واحدة تلصق فيه وتقول عليه تحرش بها الانسان يحضي ويخاف حتى من جلاليه قبل ماتوسخ سمعته متلماسبق وعملوها مع سعد المجرد وحكيمي وانت يا زياش يرحم البطن لولدتك

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  13. هاذيك ماشي فنانة هاذيك بائعة الهوا في الملاهي الليلية مبغاش يسلم عليك واش بزز منو سيلم عليك قبح الله وجهك وسعيك

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  14. مبغاش يسلم عليك فين كاين المشكل ونتي شكون أصلا حتى يسلم عليك قبح الله وجهك وسعيك

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  15. يا انت صديقة داك قوس… اللي كان فمهرجان مراكش اش داك للرجال خليك مع أشباه الرجال وقدموا الفن الهابط هاداك بزاف عليكم

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