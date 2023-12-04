الفنانة المغربية فاتي جمالي: “زياش أكبر متكبر “
أميمة نشار - هبة بريس
انتقدت الفنانة فاطمة الزهراء جمالي الملقبة بـ”فاتي جمالي”، اللاعب الدولي المغربي حكيم زياش.
ووصفت فاتي جمالي في فيديو نشرته عبر خاصية “ستوري” بحسابها الرسمي بموقع “انستغرام”، زياش ب”المتكبر”، موضحة أنها التقت به خلال تواجدها باسطنبول و قامت بإلقاء التحية و لم يرد عليها ورفض التقاط صورة مع أحد معجبيه المغاربة و أضافت أنه قام بسبها حينما التقته مرة اخرى .
و استغربت الفنانة فاتي جمالي بشدة لغرور اللاعب حكيم زياش مضيفة انه سلوك غير لائق من لاعب كرة قدم محبوب من طرف المغاربة .
و يذكر أن اللاعب المغربي حكيم زياش يتمتع بشعبية و جماهرية كبيرة وسط الجمهور المغربي خاصة بعد تألقه في مونديال قطر 2022 رفقة المنتخب الوطنيتابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
65 تعليقات
كاااااااااااااااافو زياش
هو بعدا راه فرح المغاربة وأنت أش درتي أو زيدون منحقو يسلام علمني بغا ويتصور مع من بغا
زياش انسان عادي وتواضع ينتمي لقبيلة بني يزناسن قرية رسلان وأهل هذه المنطقة هاذا حلهم
شاب عاش ونشأ في الغرب لا يعرف عادات واعراف فنانات البلد رجاء رفقا ورحمة به في الحقيقة أعطانا نفس جديد في الرياضة ونحن مغاربة نحبه ونجله ونشهد له بالمرضي الوالدين هو واصدقاؤه الاعبين من وليد الركراكي إلى بونوا الحارس المغربي الرجل العاقل والخلود
Salmoun45@hotmail.fr