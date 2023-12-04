الفنانة المغربية فاتي جمالي: “زياش أكبر متكبر “

2023-12-04 / 17:28
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أميمة نشار - هبة بريس

انتقدت الفنانة فاطمة الزهراء جمالي الملقبة بـ”فاتي جمالي”، اللاعب الدولي المغربي حكيم زياش.

ووصفت فاتي جمالي في فيديو نشرته عبر خاصية “ستوري” بحسابها الرسمي بموقع “انستغرام”، زياش ب”المتكبر”، موضحة أنها التقت به خلال تواجدها باسطنبول و قامت بإلقاء التحية و لم يرد عليها ورفض التقاط صورة مع أحد معجبيه المغاربة و أضافت أنه قام بسبها حينما التقته مرة اخرى .

و استغربت الفنانة فاتي جمالي بشدة لغرور اللاعب حكيم زياش مضيفة انه سلوك غير لائق من لاعب كرة قدم محبوب من طرف المغاربة .

و يذكر أن اللاعب المغربي حكيم زياش يتمتع بشعبية و جماهرية كبيرة وسط الجمهور المغربي خاصة بعد تألقه في مونديال قطر 2022 رفقة المنتخب الوطني

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‫65 تعليقات

  2. هو بعدا راه فرح المغاربة وأنت أش درتي أو زيدون منحقو يسلام علمني بغا ويتصور مع من بغا

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  3. زياش انسان عادي وتواضع ينتمي لقبيلة بني يزناسن قرية رسلان وأهل هذه المنطقة هاذا حلهم

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  4. شاب عاش ونشأ في الغرب لا يعرف عادات واعراف فنانات البلد رجاء رفقا ورحمة به في الحقيقة أعطانا نفس جديد في الرياضة ونحن مغاربة نحبه ونجله ونشهد له بالمرضي الوالدين هو واصدقاؤه الاعبين من وليد الركراكي إلى بونوا الحارس المغربي الرجل العاقل والخلود

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