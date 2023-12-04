الفنانة المغربية فاتي جمالي: “زياش أكبر متكبر “
أميمة نشار - هبة بريس
انتقدت الفنانة فاطمة الزهراء جمالي الملقبة بـ”فاتي جمالي”، اللاعب الدولي المغربي حكيم زياش.
ووصفت فاتي جمالي في فيديو نشرته عبر خاصية “ستوري” بحسابها الرسمي بموقع “انستغرام”، زياش ب”المتكبر”، موضحة أنها التقت به خلال تواجدها باسطنبول و قامت بإلقاء التحية و لم يرد عليها ورفض التقاط صورة مع أحد معجبيه المغاربة و أضافت أنه قام بسبها حينما التقته مرة اخرى .
و استغربت الفنانة فاتي جمالي بشدة لغرور اللاعب حكيم زياش مضيفة انه سلوك غير لائق من لاعب كرة قدم محبوب من طرف المغاربة .
و يذكر أن اللاعب المغربي حكيم زياش يتمتع بشعبية و جماهرية كبيرة وسط الجمهور المغربي خاصة بعد تألقه في مونديال قطر 2022 رفقة المنتخب الوطنيتابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
50 تعليقات
واش سيد بعيد عليك وانت تتقلب تصور مع زياش عرفت شحال تاع الخير تيدير الأموال كلها تاع كأس العالم تبرع بها على دار الأيتام سيري ليا يهديك
سير الله يهديك هاد السيد معندوش مع لي بحالك انت من طينة وهو من طينة اخر
والله صعب او بالأحرى صعب ان نصدق ماقالته فنانثنا المحبوبه.انه انسان طيب ذو اخلاق عالية والله أعلم بنا جميعا
هههه راه مرضى ميمتو ما عندكى ما تصوري منو شوفي غيرو شوفى شى تركى حسن ليك
بعدا حسن منك مرضى الوالدين بقالك غير زياش الهم انتي اكبر متكبرة ومتعجرفة عاجبك راسك ونتي ماتسوي حتى وزة
هو بالفعل زياش مستوى عالي المستوى وبعيد جدا على هده العقلية ديال هده لي كدعي بانها فنانة لا يعرغها احد،لهدا تبين نفسها عندها هدف بلقاءه وبهده التعليقات السخيفة والله اخليه لامه.
أنا متفق معها بأنه متكبر لم يحصل لي أن التقيت به ولكن شاهدت بعض الفيديوهات يتكبر عن المغاربة وهذا متأكد منه .
ولم أنسى حينما ناداه احد من الامن الخاص ثلاث مرات ولم يلتفت إليه شيء مخزي
انا لي انسان عادي نشوفك منسلمش عليك خليك من زياش لي معروف سيري الله يهديك ناس تفيد لبلاد و لعباد ونت مقابلة تصاور
السخافة من اجل الصحافة والأخبار المنسقة بالتفاهة
ربما الخوف من الوقوع في ما وقع لحكيمي ،رغم اننا نستبعد هذا السلوك من زياش ، او ربما لا يعرفك ، انا اعيش في المغرب ولا اعرفك ، والقاضي يسمع من الطرفين ، وعندما يعلم بتصريحك سيجيب ونعرف السبب ،ولا داعية للإساءة اليه ما دام هناك تصريح من طرف واحد….