الفنانة المغربية فاتي جمالي: “زياش أكبر متكبر “

2023-12-04 / 17:28
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أميمة نشار - هبة بريس

انتقدت الفنانة فاطمة الزهراء جمالي الملقبة بـ”فاتي جمالي”، اللاعب الدولي المغربي حكيم زياش.

ووصفت فاتي جمالي في فيديو نشرته عبر خاصية “ستوري” بحسابها الرسمي بموقع “انستغرام”، زياش ب”المتكبر”، موضحة أنها التقت به خلال تواجدها باسطنبول و قامت بإلقاء التحية و لم يرد عليها ورفض التقاط صورة مع أحد معجبيه المغاربة و أضافت أنه قام بسبها حينما التقته مرة اخرى .

و استغربت الفنانة فاتي جمالي بشدة لغرور اللاعب حكيم زياش مضيفة انه سلوك غير لائق من لاعب كرة قدم محبوب من طرف المغاربة .

و يذكر أن اللاعب المغربي حكيم زياش يتمتع بشعبية و جماهرية كبيرة وسط الجمهور المغربي خاصة بعد تألقه في مونديال قطر 2022 رفقة المنتخب الوطني

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‫50 تعليقات

  5. اش دام ليه واش كتلقي تحية على كلشي ولا غير بانت ليك فيه وزيدون هو شاف بزاف ديال الاصدقاء ديالو اللي تزرفو مع النساء هو قدامو مسبيرة كروية وكايحافض على راسو خليوه وعطيوه التساع براكا عندو مشاكلو الكروية ماتزيدوهش مع الصحافة

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  6. وباش لا يأخذ صور مع التفاهة، هاد جمالي تتقلب على البوز على ضهر جياش. تمشي تقلب على راسها فشي تافه ديال الأنستݣرام بحالها

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  10. فاتي بغات دبر على راسها ولكن زياش خايف منها البنات دابا ولاو يتابعو فالاعابا باش يزوجوا ولا يديرو معاهم سيكس مقابل أموال طائلة سيري يا فاتي دبري على شي واحد اخر

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  11. par ce que vous avez une salle réputation avec vous sourcil de sorcière zeyach et un homme respectueux et vous faites quoi en Turquie madame la sérieuse

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  12. ربما معندوش معا شي نوعية ديال البشر، خصوصا اللي كيمشيو لإسطنبول!!!!!! 😎😎🇲🇦🇲🇦🇲🇦😏😏

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  13. اش داك ليه بغيتي تصيديه .سيري عند شي كويتي ولا كاع خليجي غدي ينشروك على زربية حمراء ..تم تم بلا ما نقول .فنانات التفاهة والفسق والدعارة

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  16. خيرا فعل رجل و نعم الرجل ترفع بنفسه عن التافهة و حافظ على مستواه و سمعته و شهرته التي يستحقها بالجد و العمل وليس استعراض المفاتن مثلك

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  17. احسن هدف جسلو هو هاد الهدف اللي سجل عليك منين قمعك .ومن انت حتى انتظري التقدير .انت نكرة راس مالك شوي بوطوكس وسيليكون . وعقل فارغ وموهبة منعدمة

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  20. لماذا يتم التطرق إلى هذه التفاهات ،أليست جريدة اخبارية،ان لم يتم نشر التعليق فهي ليست كذلك

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