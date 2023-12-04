النيابة العامة المصرية تستمع لأقوال الشحات حول اعتدائه على الشيبي

حسمت النيابة العامة المصرية قرارها بشأن قضية اعتداء حسين الشحات، لاعب الأهلي المصري، على اللاعب المغربي محمد الشيبي، لاعب بيراميدز المصري.

وحسب مصادر اعلامية مصرية قررت النيابة العامة قررت إخلاء سبيل الشحات بعدما امتثل يومه الإثنين، أمام الجهاز المذكور بحضور محاميه أشرف عبد العزيز المحامي، للتحقيق في قضية اعتدائه على الشيبي.

هذا وأكد لاعب الأهلي المصري خلال جلسة الاستماع إليه: “بأن ما صدر منه غير مقصود وما هي إلا عصبية ملاعب فقط، وتم الصلح بين الطرفين وقتها، ولم يصدر أي أزمة من وقت الواقعة، بدليل المصافحة بعد اللقاء”، يضيف المصدر ذاته.

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