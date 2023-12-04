المنصوري: “لا يعقل فمغرب 2023 نبقاو كنعانيو من دور الصفيح”

2023-12-04 / 16:57
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هبة بريس - لبنى ابروك

اعتبرت وزيرة إعداد التراب الوطني و التعمير و الإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أن ملف دور الصفيح مسألة أخلاق ومبدأ.

وقالت الوزيرة في معرض ردها على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب يومه الاثنين “خصنا كلنا نديرو يد فيد من فاعلين محليين والإدارة المركزية ووزارة الداخلية، الجميع خصو يشتاغل فهاد الملف”.

وتابعت الوزيرة قائلة “لا يعقل فمغرب 2023 نبقاو كنعانيو من
هذه الاشكالية.. لذلك اتفقنا مع وزارة الداخلية على خطة وبرنامج عمل سننطلق فيه بداية هذه السنة لحل هذا المشكل.”

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‫6 تعليقات

  1. ات كنتم حقا على هده الضاهرة يجب مراقبة أعوان السلطة و رؤساء الجماعات التدقيق.

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  2. ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺧﺼﻮ ﻳﺸﺘﺎﻏﻞ ﻓﻬﺎﺩ
    ﺍﻟﻤﻠﻒ ايه والملفات الاخرى شكون غدي يشتاغل عليها ليكن في علم الوزيرة ان لبلاد مازال فيها نظام حكم يعتمد على المقدم و الشيخ و اعوان الخ اذن ناهيك عن الفساد المستشري في البلاد اذن لاداعي للتعجب باب دارنا هو اكبر مثال على الفوضى والتسيب والفساد في السكن وهادو ما شافوهومش السكن مشكل اعقد و اعقد مما تتصور للوزيرة و لا غيرها السلام عليكم

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  6. هناك كثير من الدواير في أغلب المدن وضواحيها. ايتها الوزيرة. خاص غالي يخدم. ويشوف من حالهم.

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