برلماني لـ”الوزيرة المنصوري”: “نتي الشميعة اللي مضوية الحكومة”

هبة بريس - الرباط

وجه النائب البرلماني، عبد النبي العيدودي، خطاب مديح لوزيرة إعداد التراب الوطني و التعمير و الإسكان وسياسة المدينة ، فاطمة الزهراء المنصوري.

العيدودي، قال في معرض تعقيبه على جواب للوزيرة بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يومه الاثنين، “السيدة الوزيرة كنشكروك، لأنك الشميعة اللي كضوي الحكومة من خلال تفاعلك مع الأسئلة الكتابية اللي كنصيفطو”.

وتابع برلماني “هشة بشة”، قوله “جميع الأسئلة الكتابية اللي كنرسلو كنتلاقاو أجوبة من وزارتك، أما وزارات أخرى كيجاوبو معطلين، وكاين اللي كنطرحو عليه السؤال فالصيف وكيجاوبنا حتى للشتا، وكاين اللي كنرسلو ليه فالشتا وكيجاوب تال للصيف”.

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