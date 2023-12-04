الإمارات.. إقامة حفل استقبال رسمي للملك محمد السادس

هبة بريس

أقيم، اليوم الاثنين بالقصر الرئاسي “قصر الوطن”بأبوظبي، حفل استقبال رسمي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، من طرف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وانطلاقا من مدخل القصر، وإلى غاية “بوابة زايد” قامت فرقة من الخيالة بخفر الموكب الملكي على طول هذا المسار، وهو تقليد يخصص لاستقبال كبار ضيوف دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن” بوابة زايد” إلى غاية “بوابة الحصن”، استعرض موكب صاحب الجلالة الملك محمد السادس فرقا فولكلورية إماراتية أدت أغان ورقصات ترحيبا بجلالته.

وبهذه المناسبة، حلق سرب من الطائرات العسكرية للفريق الوطني الإماراتي للاستعراضات الجوية (الفرسان)، فوق القصر ورسم في السماء خطوطا بألوان العلم المغربي حمراء وخضراء، تزامنا مع إطلاق المدفعية ل 21 طلقة ترحيبا بزيارة صاحب الجلالة.

ولدى وصوله إلى “بوابة الحصن”، وجد جلالة الملك في استقباله صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أدى قائدا البلدين تحية العلم على نغمات النشيدين الوطنيين، قبل أن يستعرض جلالة الملك ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة تشكيلة من القوات البرية والبحرية والجوية الإماراتية أدت لهما التحية الرسمية.

وبهذه المناسبة، أخدت لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان صورة تذكارية، قبل أن يتقدم للسلام على جلالة الملك، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب حاكم أبو ظبي، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان العضو المنتدب لجهاز أبو ظبي للاستثمار، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء.

كما تقدم للسلام على جلالة الملك، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة بديوان الرئاسة والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير الدولة، والسيد علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، والسيد أنور قرقاش المستشار الديبلوماسي للرئيس الإماراتي، والسيد سهيل محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، والسيدة مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، والسيد محمد حسن السويدي وزير الاستثمار، والسيد محمد علي الشرفاء رئيس دائرة البلديات والنقل بأبوظبي، والسيد العصري سعيد أحمد الظاهري سفير دولة الإمارات العربي المتحدة بالرباط.

ومن جهته، تقدم للسلام على رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أعضاء الوفد الرسمي المرافق لصاحب الجلالة، الذي يتكون على الخصوص من مولاي عبد الله العلوي ومولاي يوسف العلوي.

ويضم الوفد أيضا مستشار جلالة الملك السيد فؤاد عالي الهمة، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة، ووزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح، ووزير التجهيز والماء السيد نزار بركة، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات السيد محمد صديقي، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة السيدة ليلى بنعلي، ووزير النقل واللوجيستيك السيد محمد عبد الجليل، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية السيد محسن جازولي والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية السيد فوزي لقجع، وحاجب صاحب الجلالة، سيدي محمد العلوي.

كما يضم الوفد الرسمي المغربي السيد أحمد التازي سفير المملكة لدى دولة الإمارات العربية المتحدة ، والسيد محمد بنشعبون المدير العام لصندوق محمد السادس للاستثمار ، والسيد عبد اللطيف زغنون المدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، والسيد عبد الحميد عدو الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الملكية المغربية، و السيدة أمينة بنخضرة المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، والسيد مصطفى التراب الرئيس المدير العام لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط ، والسيد عبد الرحيم حافظي المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ، والسيد محمد ربيع الخليع المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، والسيد فيصل العرايشي الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة صورياد دوزيم، والسيد كريم بوزيدة المكلف بمهمة في الديوان الملكي، والسيد حسن العسري مدير الشؤون القانونية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والسيد عبد الوهاب الكرومي مدير التمويلات بصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذا شخصيات سامية أخرى.

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