هيئة وطنية تدعو الشغيلة التعليمية إلى تغليب المصلحة الفضلى للوطن
دعت الهيئة الوطنية لأطر التربية والتكوين التجمعيين، الشغيلة التعليمية إلى تغليب المصلحة الفضلى للوطن من خلال استحضار قيم المحافظة على المدرسة العمومية، وعلى حقوق التلاميذ، وإعطاء فرصة للحكومة والشركاء الاجتماعيين من أجل التجاوب الإيجابي مع انتظارات نساء ورجال التعليم، وعدم الانسياق وراء خطابات تهدف إلى استغلال هذه الانتظارات في صراعات سياسوية بعيدة عن مطالب نساء ورجال التعليم.
ووجهت الهيئة ندائها للشغيلية التعليمية، اعتبارا للمستجدات التي يعرفها قطاع التعليم، وفي ظل شروع اللجنة الثلاثية الوزارية في الاجتماع مع النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية الموقعة على اتفاق 14 يناير 2023، واعتبارا للأجواء الجيدة التي طبعت الاجتماع، وتبعا لمخرجات اللقاء المنعقد يوم الإثنين 27 نونبر 2023 ، برئاسة رئيس الحكومة، والذي عرف استجابة الحكومة للمطالب التي تقدمت بها النقابات التعليمية وعلى رأسها تجميد النظام الأساسي بهدف تعديله.
وأكدت الهيئة، على أن الحوار هو السمة الغالبة للنموذج المجتمعي المغربي، كما أنه الوسيلة الوحيدة لحلحلة القضايا المطروحة للنقاش.
ونوهت الهيئة الوطنية لأطر التربية والتكوين التجمعيين بمنهجية الحوار والمقاربة التشاركية التي تتبناها الحكومة مع الشركاء الاجتماعيين من أجل الارتقاء بالمدرسة المغربية وإنجاح مسار الإصلاح المتعدد الأبعاد، فإنها تعبر عن ثقتها في حكمة ورزانة نساء ورجال التعليم، داعية الشغيلة التعليمية للمساهمة في توفير المناخ المناسب لإنجاح الحوار وحل المشاكل العالقة، وضمان الاستئناف العادي للدراسة بالمؤسسات التعليمية.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
9 تعليقات
دولة فاشلة
خاص ينقصو ف الأسعار بعدا
هاذ المهزلة يمكن عمرها تسالي
يجب الزيادة في الاجور
خاص التعليم يعطيك ليه قيمة اكثر
يجب على الهيئة الوطنية توجه هده الدعوة الى الحكومة بصفة عامة و الى وزارة التعليم بصفة خاصة الى تغليب المصلحة الفضلى و تسحب النضام الاساسي و تجلس للحوار مع التنسيقيات
هذا هو الصواب ثم ترك العنف والتشنجات والاصغاء إلى أطراف يريدون بقاء الحال على ماهو عليه وخلق أزمة في البلاد.الله يهدي الجميع
لم لا تطلب هذه الهيئة من الحكومة تغليب المصلحة الفضلى للوطن وإعطاء الأستاذة حقهم واسترجاع جميع الأموال المنهوبة من صناديق الدولة بداية من صندوق التقاعد وهلم جرا
واحد كان معدي على مراتو وشابع فيها ضرب وحارمعا من كل شي. نهار قالت ليه دبر راسك مع ولادك غادي ندعيك للمحكمة, قاليها صبري وحضري عقلك وشوفي المصلحة العليا للاسرة وان شاء الله نتهلا فيك. دابا تشوفي ولكن دابا رجعي للكوزينة