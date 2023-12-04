هيئة وطنية تدعو الشغيلة التعليمية إلى تغليب المصلحة الفضلى للوطن

هبة بريس - الرباط

دعت الهيئة الوطنية لأطر التربية والتكوين التجمعيين، الشغيلة التعليمية إلى تغليب المصلحة الفضلى للوطن من خلال استحضار قيم المحافظة على المدرسة العمومية، وعلى حقوق التلاميذ، وإعطاء فرصة للحكومة والشركاء الاجتماعيين من أجل التجاوب الإيجابي مع انتظارات نساء ورجال التعليم، وعدم الانسياق وراء خطابات تهدف إلى استغلال هذه الانتظارات في صراعات سياسوية بعيدة عن مطالب نساء ورجال التعليم.

ووجهت الهيئة ندائها للشغيلية التعليمية، اعتبارا للمستجدات التي يعرفها قطاع التعليم، وفي ظل شروع اللجنة الثلاثية الوزارية في الاجتماع مع النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية الموقعة على اتفاق 14 يناير 2023، واعتبارا للأجواء الجيدة التي طبعت الاجتماع، وتبعا لمخرجات اللقاء المنعقد يوم الإثنين 27 نونبر 2023 ، برئاسة رئيس الحكومة، والذي عرف استجابة الحكومة للمطالب التي تقدمت بها النقابات التعليمية وعلى رأسها تجميد النظام الأساسي بهدف تعديله.

وأكدت الهيئة، على أن الحوار هو السمة الغالبة للنموذج المجتمعي المغربي، كما أنه الوسيلة الوحيدة لحلحلة القضايا المطروحة للنقاش.

ونوهت الهيئة الوطنية لأطر التربية والتكوين التجمعيين بمنهجية الحوار والمقاربة التشاركية التي تتبناها الحكومة مع الشركاء الاجتماعيين من أجل الارتقاء بالمدرسة المغربية وإنجاح مسار الإصلاح المتعدد الأبعاد، فإنها تعبر عن ثقتها في حكمة ورزانة نساء ورجال التعليم، داعية الشغيلة التعليمية للمساهمة في توفير المناخ المناسب لإنجاح الحوار وحل المشاكل العالقة، وضمان الاستئناف العادي للدراسة بالمؤسسات التعليمية.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp