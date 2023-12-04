3 أسماء مرشحة لخلافة عادل رمزي في تدريب الوداد الرياضي

يدرس الوداد الرياضي الانفصال عن المدرب عادل رمزي بسبب أزمة النتائج التي يتخبط فيها الفريق الأحمر.

وفي هذا الصدد، باتت 3 أسماء مرشحة بقوة لخلافة عادل رمزي في تدريب الوداد الرياضي، يتقدمها التونسي فوزي البنزرتي إلى جانب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني والبرتغالي ألكسندر سانتوس.

ويعيش الوداد الرياضي أزمة نتائج كبيرة في البطولة الإحترافية ودوري أبطال أفريقيا، حيث تلقى 4 هزائم متتالية في مبارياته الـ 4 الأخيرة.

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