شخص يروي تفاصيل تعرضه للخيانة الزوجية ويطالب بإنصافه

أميمة نشار - هبة بريس

عبر زوج عن تعرضه للخيانة من طرف زوجته بعد علاقة زوجية دامت اكثر من عشرين سنة و ثلاثة أطفال.

و قال الزوج في تصريح لهبة بريس، أنه كان يتعرض للخيانة من زوجته التي كانت تقوم بتخديره عن طريق الأكل للذهاب عند عشيقها.

وأضاف ذات المصرح، أن زوجته اتهمته بالتعنيف وتعرض للاعتقال، قبل أن تهجره وتنتقل للعيش مع خليلها، مشيرا الى أنها حملت منه دون أي إطار شرعي أو رسمي .

و استنكر الزوج اتهام زوجته له بضربها و تعنيفها نافيا ما اتهم به من زوجته عبر منابر اعلامية اخرى مضيفا ” كنطلب من الحموشي و المسؤولين ياخدو ليا حقي “

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