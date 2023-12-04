أردوغان: “الغرب يعطي إسرائيل دعماً غير محدود ونتنياهو دخل التاريخ بلقب جزا.ر”

2023-12-04 / 12:29
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هبة بريس - وكالات

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن غزة أصبحت بمثابة اختبار حقيقي للنظام العالمي، مشيرا إلى أن ثلثي ضحايا القصف الإسرائيلي هم من الأطفال.

وفي كلمته خلال اجتماع اللجنة الوزارية الـ39 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري، التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول، قال أردوغان إنه “حتى الأمم المتحدة لا تستطيع حماية موظفيها في غزة من قصف إسرائيل”.

ولفت إلى أنه “من كل 3 شهداء في غزة هناك طفلان.. ثلثا الضحايا هم من الأطفال، وعدد المفقودين تحت الأنقاض تجاوز 6500 شخص”، مشيرا إلى أن الغرب يعطي إسرائيل دعماً غير محدود وبدون شروط، من أجل قتل الأطفال الفلسطينيين”.

وأضاف: “لقد أصبحت غزة بمثابة اختبار حقيقي للنظام العالمي.. والغرب أظهر لنا وجهه الحقيقي”، مبينا أن “الذين يحاولون تبرير مقتل هذا العدد الكبير من الأبرياء في غزة، وإضفاء الشرعية عليه، بذريعة حماس لم يعد لديهم كلمة واحدة يقولونها للإنسانية وعنها”.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “دخل التاريخ بلقب جزار غزة، ونحن نعد العدة لمحاكمته،ىويجب محاكمة نتنياهو مثل ما حوكم سلوبودان ميلوسوفيتش (الملقب بجزار البلقان)”.

وتابع قائلا: “إسرائيل سرّعت من مجازرها في غزة، وهي تملك قنبلة نووية وسنتابع هذا الملف دوليا ولن نسمح بنسيان مسألة الأسلحة النووية التي أقرت إسرائيل فعلاً بامتلاكها”، مشددا على أن “غزة أرض فلسطينية للفلسطينيين وستبقى كذلك إلى الأبد”.

وذكر أردوغان أن “منظمة التعاون الإسلامي التي تأسست بهدف الدفاع عن القضية الفلسطينية، توفر لنا أرضية مهمة للنضال، بصوت واحد وجسد واحد”، مؤكدا أن “الطريق إلى السلام في منطقتنا يمر عبر إقامة دولة فلسطين، ونحن مستعدّون لتحمل جميع المسؤوليات، ومنها المشاركة بآلية الضامنين، لتحقيق السلام”.

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‫6 تعليقات

  6. هاد آردوغان قاتلنا غير بالتصريحات و الشجب و الندب و البكاء على الاطلال.
    و هو فالكواليس عاطيها للتجارة مع اوروبا و اسرائيل . واش حاسبنا حمير .؟

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