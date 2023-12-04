الرباط : تأسيس اول نادي للصحفيين الناطقين بالإسبانية

2023-12-04 / 13:50
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هبة بريس : الرباط

عرف نادي الصحافة بالرباط ميلاد الجمعية المغربية للصحافيين الناطقين بالإسبانية ، بهدف مد جسور التواصل بين الصحفيين بالمغرب و إسبانيا أمريكا اللاتينية وباقي دول العالم الناطقة بالإسبانية.

الجمع العام التأسيسي للجمعية انتخب الإعلامية الزميلة حورية بوطيب رئيسة للولاية الانتخابية الأولى، إلى جانب زملاء وزميلات من التلفزيون، الإذاعة، الصحافة الإلكترونية والورقية.

وهذه لائحة بأعضاء المكتب المسير:

· حورية بوطيب عن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة رئيسة،

· اسماعيل الخواجة عن موقع rue20 كنائب أول للرئيسة،

· اميمة زريدة عن snrt نائبة ثانية للرئيسة.

· مريم المحافظ عن snrt كاتبة عامة للجمعية،

· توفيق السليماني عن موقع rue20 أمينا للمال،

· وتنوب عنه الزميلة نادية بودرة عن موقع monde amazigh،

· فيما اختيرت الزميلة نضال بوحمالة عن SNRT نائبة للكاتبة العامة،

· والزميلين أحمد الشقوري عن موقع le360،

· والزميل أحمد عبد الوهاب الردام عنla map o كمستشارين بالجمعية.

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