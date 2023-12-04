برشلونة مهدد بخسارة حارسه شتيجن لمدة طويلة

برشلونة مهدد بخسارة حارسه شتيجن لمدة طويلة

2023-12-04 / 12:10
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كشفت تقارير من إسبانيا عن تدهور في إصابة مارك أندريه تير شتيجن، حارس برشلونة، وعدم تعافيه سريعاً كما كان ينتظر في الأيام الماضية.

ويعاني الألماني من إصابة أسفر الظهر أبعدته منذ بداية التوقف الدولي الأخير في نوفمبر، وغاب عن آخر مباراتين لبرشلونة، ومباراتي ألمانيا الوديتين الأخيرتين.

وذكرت “آس” أن آلام تير شتيجن أسفل الظهر لم تتوقف عكس المتوقع، وهو ما جعل اللاعب والجهاز الطبي يبحثون الحلول المقترحة.

وأوضح التقرير أن اللاعب قد يخضع للجراحة ويغيب لمدة تتراوح بين أربعة وستة أسابيع لإزالة المشكلة في فقرات اللاعب التي تسبب له الألم.

وناقش مدرب برشلونة تشافي إصابة نجمه عقب الانتصار على أتلتيكو مدريد الأحد وقال إن قرار سيتخذ في الساعات المقبلة بخصوص الحارس وسيتم إعلانه للإعلام.

وتألق بديل الألماني إيناكي بينيا في الحفاظ على نظافة شباكه في الانتصار بهدف نظيف ضد الفريق الذي ينافسه على قمة ترتيب الليجا رفقة ريال مدريد وجيرونا.

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