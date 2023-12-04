مراد باتنا يتعرض للإصابة مع الفتح في الدوري السعودي

خضع المغربي مراد باتنا، لاعب الفتح السعودي، أمس الأحد، لفحوصات طبية على موضع إصابته في الخصر، التي تعرَّض لها خلال مواجهة الطائي، أمس الأول السبت، ضمن الأسبوع الـ 15 من دوري روشن السعودي.

وكشفت مصادر إعلامية سعودية أن الجهاز الطبي لنادي الفتح ينتظر التقرير الخاص بوضع اللاعب من أجل تحديد إمكانية مشاركته في التدريبات الجماعية، استعدادًا للقاء الحزم، ضمن منافسات الجولة الـ 16 من الدوري.

ومعلوم أن مراد باتنا يبصم على موسم مميز مع نادي الفتح في الدوري السعودي، حيث لعب 14 مباراة ساهم خلالها في 14 هدفا بين صناعة وتسجيل.

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