فضيحة.. وزارة عمور تنشر خريطة المملكة مبتورة على موقعها الرسمي
في الوقت الذي تكثف المملكة المغربية بقيادتها ومؤسساتها ومسؤوليها وشعبها المجهودات للتصدي لمحاولات أعداء الوحدة الترابية التي تسعى للترويج للأطروحة الانفصالية، تفاجأ عدد من متصفحي الموقع الرسمي لوزارة السياحة بنشر خريطة البلاد مبتورة.
وأكد تصفح بسيط للموقع الرسمي لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، قطاع السياحة، نشر خريطة المملكة المغربية مبتورة من صحرائها، في قسم “اتصل بنا”.
ووقعت الوزارة في هذا الخطأ الفادح الذي وصف ب”الفضيحة” بسبب اعتماده على خوادم خارج أرض الوطن والتي تنشر خرائط تابعة لموقع “غوغل”.
فضيحة وزارة عمور، أثارت سخط وغضب عدد من النشطاء المغاربة، الذين أكدوا على أن موقع الوزارة يعد البوابة الأولى للسياح الأجانب الذين يرغبون في زيارة المغرب من مختلف بقاع العالم، ويلجأون الى هذه البوابة الالكترونية للحصول على معلومات بخصوص البلاد.
وشدد النشطاء، على أن فضيحة موقع الوزارة، تتزامن مع تسجيل توافد أعداد مهمة من السياح الأجانب، معتبرين أن هذا خطأ لا يتناسب مع مكانة ودور هذه الوزارة .تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
24 تعليقات
يجب إدانة كل الوزارة و إقالتها بشكل عاجل لكي تكون عبرة لأمتالها و الضرب بيد من حديد لكل هؤولاء الدين يستهزؤون ببلادنا و معاقبة من كان سببا في ذلك
نحن في صراع مع كل من تخول له نفسه في الداخل أو الخارج المساس بسيادة وطننا الحبيب ولكن فجءنا من الغلط المرتكب من وزارة السياحة المغربية ان كان هذآ متعمدا يجب طرد ومعاقبة الفاعلين
يجب عليه الاستقالة اذا كنا فعلا دولة ديمقراطية
يجب عليه الاستقالة اذا كنا دولة ديمقراطية ولآ أظن اننا كذلك