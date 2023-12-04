فضيحة.. وزارة عمور تنشر خريطة المملكة مبتورة على موقعها الرسمي
في الوقت الذي تكثف المملكة المغربية بقيادتها ومؤسساتها ومسؤوليها وشعبها المجهودات للتصدي لمحاولات أعداء الوحدة الترابية التي تسعى للترويج للأطروحة الانفصالية، تفاجأ عدد من متصفحي الموقع الرسمي لوزارة السياحة بنشر خريطة البلاد مبتورة.
وأكد تصفح بسيط للموقع الرسمي لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، قطاع السياحة، نشر خريطة المملكة المغربية مبتورة من صحرائها، في قسم “اتصل بنا”.
ووقعت الوزارة في هذا الخطأ الفادح الذي وصف ب”الفضيحة” بسبب اعتماده على خوادم خارج أرض الوطن والتي تنشر خرائط تابعة لموقع “غوغل”.
فضيحة وزارة عمور، أثارت سخط وغضب عدد من النشطاء المغاربة، الذين أكدوا على أن موقع الوزارة يعد البوابة الأولى للسياح الأجانب الذين يرغبون في زيارة المغرب من مختلف بقاع العالم، ويلجأون الى هذه البوابة الالكترونية للحصول على معلومات بخصوص البلاد.
وشدد النشطاء، على أن فضيحة موقع الوزارة، تتزامن مع تسجيل توافد أعداد مهمة من السياح الأجانب، معتبرين أن هذا خطأ لا يتناسب مع مكانة ودور هذه الوزارة .تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
8 تعليقات
على وزارة عموان تتحمل مسؤولية ذالك..
يجب توبيخ هذه الوزارة واقالة مسؤوليها حالا وبدون شفقة
اتسائل هل عندنا خونة الداخل ؟
بطبيعة الحال سينسب الخطأ إلى مجهول وسينتهي الجدل، لو وقع الأمر في بلد ديمقراطي كإسبانيا بخريطة مبتورة من إقليم كاتالونيا لقدم كل المسؤوليين الكبار إستقالتهم بما في ذلك الوزيرة ولكن بما أننا في المغرب فالإستهتار هو سيد الموقف بلا حسيب ولا رقيب…
سجن المسؤول 30 سنة بتهمة الخيانة العظمى
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. يجب فتح تحقيق..
الامر لا يتعلق بصورة، بل هي خاصية في خرائط شركة جوجل تتيح إدماج الخرائط في الموقع لتسهيل تحديد موقع الإدارة، و إن تم الولوج للموقع من داخل التراب الوطني لن تكون الخارطة مبتورة، الا ان الصورة المتداولة هي مأخوذة من تصفح تم خارج المملكة حيث لا تزال جوجل تنشر الخارطة مبثورة، لهذا لا أرى أن للوزارة أي تدخل في الامر ولا تلام على أي شيء ، و وجب على الدبلوماسية المغربية التحرك لتصحيح الخارطة المغربية على المستوى العالمي و ليس فقط المحلي
يجب على الوزير تقديم استقالته كي لا يتكرر نفس الشي
في الدول التي يحترم فيها المسؤولون الوطن والمواطنين اقل شيء يستقيل الوزير ويفتح تحقيق في هكذا فضيحة لاتغتفر تمس الوطن بكل كياناته ،أمير البلاد يبني والمسؤولون بلامبالاة يهدمون ، فكيف يتم البنيان يوما