فضيحة.. وزارة عمور تنشر خريطة المملكة مبتورة على موقعها الرسمي

هبة بريس - الرباط

في الوقت الذي تكثف المملكة المغربية بقيادتها ومؤسساتها ومسؤوليها وشعبها المجهودات للتصدي لمحاولات أعداء الوحدة الترابية التي تسعى للترويج للأطروحة الانفصالية، تفاجأ عدد من متصفحي الموقع الرسمي لوزارة السياحة بنشر خريطة البلاد مبتورة.

وأكد تصفح بسيط للموقع الرسمي لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، قطاع السياحة، نشر خريطة المملكة المغربية مبتورة من صحرائها، في قسم “اتصل بنا”.

ووقعت الوزارة في هذا الخطأ الفادح الذي وصف ب”الفضيحة” بسبب اعتماده على خوادم خارج أرض الوطن والتي تنشر خرائط تابعة لموقع “غوغل”.

فضيحة وزارة عمور، أثارت سخط وغضب عدد من النشطاء المغاربة، الذين أكدوا على أن موقع الوزارة يعد البوابة الأولى للسياح الأجانب الذين يرغبون في زيارة المغرب من مختلف بقاع العالم، ويلجأون الى هذه البوابة الالكترونية للحصول على معلومات بخصوص البلاد.

وشدد النشطاء، على أن فضيحة موقع الوزارة، تتزامن مع تسجيل توافد أعداد مهمة من السياح الأجانب، معتبرين أن هذا خطأ لا يتناسب مع مكانة ودور هذه الوزارة .

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