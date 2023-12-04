هذه أهم الاتفاقيات الموقعة بين المغرب والإمارات في عهد الملك محمد السادس

هبة بريس

فيما يلي أهم الاتفاقيات الموقعة بين المغرب ودولة الإمارات العربية المتحدة منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس العرش

17 نونبر 1999

– التوقيع بالدار البيضاء على اتفاقية شراكة واستثمار بين غرفة التجارة والصناعة والخدمات للدار البيضاء وغرفة تجارة وصناعة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، تهدف إلى المساهمة في تنمية وتطوير النشاط الاقتصادي بين البلدين وتبادل المعلومات التجارية وتنظيم الاستثمار بين الغرفتين.

19 نونبر 1999

– التوقيع بمدينة فاس على اتفاقية توأمة بين غرفة التجارة والصناعة والخدمات لولاية فاس وإقليم بولمان، وغرفة تجارة وصناعة الشارقة بالإمارات العربية المتحدة.

25 يونيو 2001

– التوقيع بالرباط على اتفاقية استثمار بين الحكومة المغربية والشركة المغربية الإماراتية للتنمية “صوميد” يتم بموجبها منح هذه الشركة تسهيلات جمركية وضريبية يخولها قانون المالية لسنة 2001 للشركات التي تقوم بإنجاز برامج استثمارية بمبالغ تفوق 200 مليون درهم.

26 يونيو 2001

– التوقيع بأكادير على عدة اتفاقيات للتعاون بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة تهم بالأساس ميادين النقل الجوي وإقامة منطقة للتجارة الحرة بين البلدين والتعاون في المجال الإداري.

5 فبراير 2002

– التوقيع بدبي على اتفاق توأمة بين ميناء الدار البيضاء وموانئ دبي، يهدف إلى تبادل الخبرات والمعلومات في مجالات تطوير المهارات الفنية في الميادين المتعلقة بأنشطة العمل بالميناء وتبادل الخبرات والمعلومات لزيادة حجم نشاط الموانئ وزيارة الطاقة الإنتاجية لأرصفتها.

12 شتنبر 2002

– التوقيع بالرباط على اتفاقية بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة تتعلق بتمويل مشروع ميناء طنجة المتوسطي.

20 مارس 2003

– التوقيع بالرباط على ثلاث اتفاقيات بين مؤسسة بريد المغرب وبريد الإمارات تهم مجالات التحويلات المالية والطرود البريدية وخدمة البريد السريع.

26 غشت 2003

– التوقيع بالرباط على اتفاقية للتعاون بين الحكومة المغربية وشركة “غنتوت” الإماراتية تتعلق بإنجاز وحدات فندقية بمدينة مراكش بغلاف مالي يصل إلى 220 مليون درهم.

22 شتنبر 2003

– التوقيع بأبو ظبي على بروتوكول للتعاون القضائي والقانوني بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

24 شتنبر 2003

– التوقيع على اتفاقية للتعاون التجاري بين الخطوط الملكية المغربية وشركة الإمارات للطيران .

16 فبراير 2004

– التوقيع على عدة اتفاقيات بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة خلال أشغال الدورة الثالثة للجنة المشتركة المغربية الإماراتية.

وتهم هذه الاتفاقيات المجال السياحي والبرنامج التنفيذي للاتفاقية الإعلامية للفترة من 2004 إلى 2006 والبرنامج التنفيذي لبروتوكول التعاون الثقافي للفترة ذاتها، ومذكرة تفاهم للتعاون في المجال البيئي ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتقنيات المعلومات والانترنيت وبروتوكول تعاون في مجال الثروة السمكية والموارد البحرية.

11 أكتوبر 2004

– التوقيع بواد الرمل “طنجة” بين الوكالة الخاصة “طنجة المتوسط” و “مؤسسة جبل علي – المنطقة الحرة” على اتفاقية للتعاون. وتتعلق هذه الاتفاقية بتدبير وتسويق المناطق الحرة بالمركب المينائي طنجة المتوسط.

7 فبراير 2005

– التوقيع بالرباط بين المغرب ودولة الإمارات العربية المتحدة على مذكرة تفاهم لتوثيق أواصر التعاون الإسلامي بين البلدين وإعطائه دفعة جديدة في مجالات إحياء التراث الإسلامي والدعوة الإسلامية والوعظ والإرشاد والتصدي للفكر المتطرف وتنمية الوقف واستثماره.

17 ماي 2005

– التوقيع بالرباط على مذكرة تفاهم بين صندوق الإيداع والتدبير وشركة “صبر” للتهيئة و”دبي الدولية للعقارات” لإنجاز مشروع (أمواج) الاستثماري الخاص بتهيئة ضفتي نهر أبي رقراق بتكلفة مالية قدرها ملياري دولار.

21 أبريل 2006

– المغرب والإمارات العربية المتحدة يوقعان بالرباط على اتفاقية للتعاون القضائي في المسائل الجنائية وتسليم المجرمين وفي المسائل المدنية والتجارية وقضايا الأسرة (الأحوال الشخصية.)

2 ماي 2006

– التوقيع بالرباط على اتفاقية للتعاون في المجال العسكري بين المغرب والإمارات العربية المتحدة. ستمكن هذه الاتفاقية من إرساء تعاون خاص ومفتوح وملموس في المجال العسكري والأمني والجيش سيشمل ميادين مختلفة تهم التكوين وتبادل المعلومات وعمليات مشتركة.

5 يونيو 2006

– مجلس القيم المنقولة بالمغرب يوقع مذكرة تفاهم مع هيئة الأوراق المالية والسلع بالامارات العربية المتحدة، تهدف الى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في قطاع الأوراق المالية بين الجانبين.

23 يوليوز 2006

– التوقيع بالدار البيضاء بين الدولة من جهة واثنتين من أكبر المجموعات بالإمارات العربية المتحدة، وهما شركة “ريم” للاستثمار وشركة “صروح” من جهة أخرى، على اتفاقيتين تتعلقان بانجاز استثمارات هامة في مدينتي الرباط ومراكش.

23 يوليوز 2006

– التوقيع بالدار البيضاء تحت رئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، على محضر الدورة الرابعة للجنة العليا المشتركة المغربية الإماراتية وعلى مجموعة اتفاقيات للتعاون.

8 نونبر 2006

– التوقيع بالرباط على اتفاق تفويت رصيف المحروقات بميناء طنجة المتوسط لمدة 25 سنة بين الوكالة الخاصة طنجة-المتوسط ومجموعة الشركات المكونة من “هرايزن ترمينلز” المحدودة التابعة للمجموعة الإماراتية ناشيونال أويل كمباني، و”الشركة المغربية لتوزيع الوقود” و”إنديباندنت بتروليوم” (الكويت) .

24نونبر 2006

– التوقيع بالرباط على مذكرة تفاهم بين مجموعة الضحى وشركة القدرة القابضة الاماراتية، من أجل تأسيس شركة بين المجموعتين لإنجاز مشاريع تخص مجالي الإعمار والسياحة.

14دجنبر 2006

– التوقيع بالدار البيضاء على اتفاقية تعاون بين “مجموعة الضحى” وشركة “المغرب والإمارات للتنمية (صوميد)” في قطاع البناء والسكن.

27 مارس2007

– التوقيع بالدار البيضاء على مذكرة تفاهم بين ولاية جهة الدار البيضاء الكبرى ودائرة البلديات والزراعة ببلدية أبوظبي، تتعلق بتنفيذ مشروع مركز الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الاستشفائي بالعاصمة الاقتصادية.

28 مارس 2007

– التوقيع بالدار البيضاء بين المكتب الوطني للمطارات والشركة الإماراتية “الحل القابضة” على مذكرة للتفاهم

بشأن إنجاز محطة كبرى للشحن الجوي بمطار بن سليمان.

فاتح أبريل 2007

– التوقيع بأبوظبي على اتفاقية لتأسيس شركة ريم للاستثمارات الدولية (ريم المغرب) التي ستنجز مشروعا عقاريا وسياحيا بمدينة مراكش تحت إسم (أطلس غاردن) بتكلفة تبلغ مليار دولار.

3 أبريل 2007

– التوقيع بالرباط بين الجامعة المغربية للكشفية وجمعية كشافة الإمارات على اتفاقية شراكة وتعاون في مجال الكشفية، تهدف إلى تحديد آليات التعاون بين الجمعيتين، وتنظيم تبادل الخبرات بينهما، وتوحيد مواقفهما في المحافل الكشفية العربية والدولية.

23 ماي 2007

– التوقيع بالرباط على الاتفاقيات الخاصة بتنفيذ مذكرة التفاهم المتعلقة بإنجاز مشروع “سفيرة” الخاص بتهيئة كورنيش الرباط الذي تشرف عليه مجموعة إعمار الإمارتية.

24 يوليوز 2007

– التوقيع بالرباط على بروتوكول للتعاون التقني بين المغرب ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجالات العمل والتشغيل والرعاية الاجتماعية للعمال. وينص البروتوكول أيضا على تبادل الخبرات والمعلومات في مجال إدماج الشباب وتدريبهم وتأهيلهم المهني.

20 غشت2007

– التوقيع بالرباط بين شركة (الاتحاد) للطيران الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة وشركة الخطوط الملكية المغربية على اتفاقية لاستخدام رمز رحلات مشترك لتسيير رحلات إلى القارة الافريقية.

6 شتنبر 2007

– التوقيع بالرباط على ميثاق للمساهمين بين وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق والمجموعة الإماراتية (المعبر الدولية) يهدف إلى تنمية المرحلة الأولى من مشروع تهيئة ضفتي نهر أبي رقراق، “باب البحر”.

نونبر2007

– التوقيع على اتفاقية شراكة بين مجموعة “هولماركوم” صاحبة الأسهم الرئيسية في الخطوط الجوية الجهوية وشركة (العربية للطيران)، التي تعد أكبر ناقلة جوية ذات الكلفة المنخفضة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

4 دجنبر 2007

– التوقيع بالدار البيضاء على اتفاقية شراكة للنهوض بأوضاع الفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة، بين وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن والشركة الإماراتية “راك سيراميك” وشركة “أصالة ديفولوبمانت”.

10 دجنبر2007

– التوقيع بابوظبي على اتفاقية قرض بين الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب وصندوق ابوظبي للتنمية بقيمة خمسين مليون دولار، يخصص لتمويل بناء مقطع (واد إيناون ـ تازة) من مشروع الطريق السيار (فاس ـ وجدة).

16 دجنبر2007

-التوقيع على اتفاقية قرض بين الشركة الإماراتية المغربية للتجارة والاستثمارات العامة (إمروك) وبنك أبوظبي الوطني، بقيمة مليار وأحد عشر مليون درهم إماراتي (مليارين و22 مليون درهم) لتمويل بناء برجين فاخرين بمدينة أبوظبي.

23 يناير 2008

– التوقيع بإمارة عجمان على اتفاقية للتعاون في المجال الثقافي بين اتحاد كتاب المغرب ودائرة الثقافة والاعلام، تهدف إلى تعزيز التواصل الثقافي بين الكتاب والمثقفين والمبدعين في المغرب ودائرة الثقافة والاعلام في عجمان.

4 مارس 2008

– التوقيع بأبوظبي على اتفاقيتين لتمويل بناء مدرسة ابتدائية ومحطة طرقية بمدينة أصيلة، بين مؤسسة منتدى أصيلة وصندوق أبوظبي للتنمية.

2 يوليوز 2008

– التوقيع بأبوظبي على عقد تنفيذ مشروع مركز الشيخ خليفة بن زايد الاستشفائي التخصصي بالدار البيضاء مع المكتب الاستشاري الهندسي الفرنسي (جاكوب فرانس) الذي يتولى، بموجب العقد، أعمال الدراسات الهندسية والتصميم والإشراف على تنفيذ المشروع .

25مارس 2010

– التوقيع بالرباط على مذكرة تفاهم بين شركة حديقة الحيوانات الوطنية ومنتزه العين للحياة البرية بأبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، تندرج في إطار انفتاح الحديقة الوطنية للحيوانات بالرباط على نظيراتها في العالم.

11 يوليوز2010

– التوقيع بأصيلة، على هامش الدورة الـ32 لموسم أصيلة الثقافي الدولي، على اتفاقية للتعاون في المجال الثقافي بين مؤسسة منتدى أصيلة وهيئة أبو ظبي للتراث والثقافة.

فاتح نونبر 2010

– التوقيع بإمارة الشارقة على مذكرة تفاهم بين غرفة صناعة وتجارة الشارقة وغرفة الصناعة والتجارة والخدمات بالناظور، تروم تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين الهيئتين.

19 يناير 2011

– التوقيع بإمارة دبي، على هامش أشغال مؤتمر الموارد البشرية الدولي 2011، على اتفاقية تعاون بين المغرب ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجال تثمين الموارد البشرية.

29 مارس 2011

– التوقيع بإمارة دبي على مذكرة تفاهم بين المغرب والإمارات تهم تعزيز وتطوير التعاون في المجالات ذات الصلة بتأهيل التعليم الجامعي.

11 أبريل 2011

– التوقيع بإمارة الشارقة، على هامش فعاليات الدورة التاسعة لأيام الشارقة التراثية، على اتفاقية توأمة وتعاون بين أيام الشارقة التراثية، وموسم طانطان الثقافي، تهم تبادل الخبرات بين القائمين على التظاهرتين، ورفع مستواهما وزيادة تأثيرهما الإقليمي والدولي.

20 يونيو 2011

– التوقيع بأبوظبي بين المغرب ودولة الإمارات العربية المتحدة على محضر تبادل وثائق التصديق على اتفاقية التعاون القضائي والمسائل الجنائية والمدنية وقضايا الأسرة وتسليم المجرمين المبرمة بين البلدين.

27 أكتوبر 2011

– التوقيع بإمارة دبي على مذكرة تفاهم بين المركز المغربي لانعاش الصادرات (مغرب-اكسبور) ومؤسسة دبي لتنمية الصادرات التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية بدبي، ترمي الى تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين المؤسستين.

10 يوليوز 2012

– التوقيع بفاس على اتفاقية شراكة بين مهرجان فاس للمسرح الجامعي ومسرح عجمان الوطني بالإمارات العربية المتحدة من أجل المساهمة في تعزيز التعاون الثقافي والفني بين المؤسستين.

16 يناير 2013

التوقيع بأبوظبي، على هامش أشغال القمة العالمية السادسة لطاقة المستقبل، على “اتفاقية إطارية” لتعزيز التعاون في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة بين وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة وشركة “مصدر” الإماراتية التي تعنى بحلول الطاقة المتجددة .

ماي 2013

– التوقيع بأبو ظبي على مذكرة تفاهم لتطوير منتجع صحراوي بالداخلة بين الشركة المغربية للهندسة السياحية والمجموعة الاستثمارية الإماراتية (الشافي) .

22 أكتوبر 2013

– التوقيع بأبو ظبي على اتفاقية تعاون تروم تطوير أدوات الحكامة القضائية الجيدة وتبادل الخبرات والتجارب بين محكمة النقض المغربية ونظيرتها المحكمة الاتحادية العليا بالإمارات العربية المتحدة .

ماي 2014

– التوقيع بالرباط بين شركة “اتصالات المغرب” و شركة الاتصالات الإماراتية “اتصالات” على اتفاق من أجل اقتناء فروعها العاملة في كل من بنين وكوت ديفوار والغابون والنيجر وجمهورية إفريقيا الوسطى والطوغو.

8 فبراير 2015

– التوقيع بإمارة الشارقة، على هامش المنتدى العالمي للاستثمار الأجنبي المباشر، على مذكرة تفاهم بين مدينتي طنجة والشارقة، تفتح آفاق تعزيز التعاون في مجالات العمل العام المشترك والقطاعات الاقتصادية والثقافية والرياضية والشبابية.

17 مارس 2015

-التوقيع بالقصر الملكي بالدار البيضاء، تحت رئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، على عدد من اتفاقيات التعاون الثنائي في مجالات متنوعة.

ويتعلق الأمر بالاتفاقيات ومذكرات التفاهم التالية:

– اتفاقية للتعاون في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب .

– مذكرة تفاهم بشأن إنشاء لجنة مشتركة للشؤون القنصلية.

– مذكرة تفاهم بين الأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية وأكاديمية الإمارات الدبلوماسية.

– مذكرة تفاهم في مجال الحجر الزراعي ووقاية النباتات وتبادل المنتجات الزراعية.

– مذكرة تفاهم في مجال الصحة البيطرية وسلامة المنتجات الحيوانية ومنتوجات البحر.

– مذكرة تفاهم في مجال الاستثمار الزراعي وتربية المواشي.

– اتفاقية تتعلق بالمساعدة الإدارية والتقنية المتبادلة في المجال الجمركي.

– مذكرة تفاهم بشأن إنجاز مشروع مركز تدريب متعدد الاختصاصات .

– اتفاقية تتعلق ببناء فندق بمدينة الرباط .

– مذكرة تفاهم للتعاون الإسلامي.

– مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال التربية والتعليم .

– مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

– مذكرة تفاهم للتعاون في مجالي الشباب والرياضة.

– مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة بالمملكة المغربية، وهيئة الصحة بأبو ظبي ، بدولة الإمارات العربية المتحدة.

– اتفاقية تعاون إطارية في مجال الطاقات المتجددة .

– عقد بين المكتب الوطني للهيدروكاربروات والمعادن، والمجموعة الإماراتية “مبادلة بتروليوم” من أجل استكشاف وتقييم مقدرات النفط بمنطقة المتوسط الغربي.

– اتفاقية للتعاون المشترك بين المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء، وشركة أبو ظبي لطاقة المستقبل “مصدر”، بشأن تنفيذ مشاريع الأنظمة الشمسية المنزلية بالقرى غير المرتبطة بالشبكة الكهربائية والموجودة بالجماعات المستهدفة ببرنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

– مذكرة تفاهم بشأن التعاون بين الوكالة المغربية للطاقة الشمسية، وشركة أبو ظبي لطاقة المستقبل “مصدر”.

– اتفاقية حول صفقة شراء الحصص الكاملة المملوكة لمجموعة مؤسسة الإمارات للاتصالات في شركات بإفريقيا من طرف “اتصالات المغرب”.

– مذكرة تفاهم بين وكالة تهيئة ضفتي وادي أبي رقراق وشركة “إيجل هيلس”.

– مذكرة تفاهم بين وكالة تهيئة ميناء طنجة المدينة وشركة “إيجل هيلس”.

ماي 2015

– التوقيع على اتفاق يهم تفويت 14 في المائة من رأسمال شركة باب البحر للتطوير (الاسم الجديد مارينا موروكو) لصالح صندوق ايجل هيلز أبوظبي، عضو جمعية المساهمين في الشركة، ب50 في المائة من خلال شركة (المعبر الدولية) من طرف وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق.

7 دجنبر 2015

– التوقيع بأبوظبي على ثلاث اتفاقيات مع مستثمرين إماراتيين والتي تهم إنجاز مشاريع في القطاع الفلاحي باستثمارات إجمالية تبلغ 407 ملايين درهم.

26 فبراير 2016

– التوقيع بالرباط على مذكرة تفاهم بين وزارة الثقافة ودائرة الثقافة والإعلام – حكومة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة بشأن إنشاء مؤسسة تحمل اسم “دار الشعر” بمدينة تطوان.

12 أبريل 2016

– جهة مراكش آسفي توقع بدبي، مذكرة تفاهم مع الملتقى السنوي للاستثمار الذي تنظمه وزارة الاقتصاد الإماراتية، بهدف تعزيز التعاون بينهما في أفق تنظيم ملتقى مماثل بمدينة مراكش ابتداء من سنة 2017.

21 أبريل 2016

– المغرب والإمارات العربية المتحدة يوقعان، بمقر الأمم المتحدة، على مذكرة تفاهم تروم تقديم الدعم التقني للمركز المغربي للكفاءات للتغيرات المناخية.

27 أبريل 2016

– التوقيع بمراكش على مذكرة تفاهم بين المديرية العامة للطيران المدني بالمغرب والهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات العربية المتحدة بهدف تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات ذات الصلة.

18 غشت 2016

– التوقيع بالرباط على مذكرة تفاهم بين وزارة التجهيز والنقل و”معهد الإمارات للسياقة” للتعاون في مجال النقل والسلامة الطرقية

8 نونبر 2016

– التوقيع بمراكش على اتفاقية إطار للشراكة لاستضافة مراكش لملتقى دبي السنوي للاستثمار (الدورة الإفريقية) خلال الفترة الممتدة ما بين 29 و31 أكتوبر 2017.

18 دجنبر 2017

– التوقيع بالرباط على اتفاقية شراكة بين الجامعة الملكية المغربية لرياضات الكيك بوكسينغ، المواي طاي، الصافات والرياضات المماثلة واتحاد الإمارات للمواي طاي والكيك بوكسينغ.

29 يناير 2018

– اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي توقع بالرباط على مذكرة تفاهم مع سلطة حماية المعطيات الشخصية بسوق أبوظبي العالمي،تؤطر تعاونهما في مجال حماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية.

16 أبريل 2018

– التوقيع بدبي على مذكرة تفاهم بين المغرب والإمارات العربية المتحدة تتعلق بالتعاون في مجال تأهيل وتطوير الموارد البشرية.

02 أكتوبر 2018

– التوقيع بدبي على بروتوكول للتعاون وتبادل الخبرات بين هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي وهيئة التأمين الإماراتية

11 مارس 2019

– توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس النواب والمجلس الوطني الاتحادي بدولة الامارات العربية المتحدة

13 مارس 2019

– التوقيع بالرباط على مذكرة تفاهم بين بنك المغرب وسلطة دبي للخدمات المالية

28 مارس 2019

– التوقيع بدبي على مذكرة تفاهم بين المغرب والامارات تتعلق بتشجيع وإدارة الاستثمار العقاري

17 أبريل 2019

– نادي المحامين بالمغرب وجمعية الإمارات للمحاميين والقانونيين يوقعان بالدار البيضاء،على مذكرة تفاهم تتعلق بالتعاون والرقي بالفكر القانوني.

05 نونبر 2019

– التوقيع بأبوظبي على مذكرة تفاهم بين وكالة (مازن) ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية لتطوير تكنولوجيا الطاقة المتجددة لفائدة البلدان النامية

15 يناير 2020

– التوقيع على مذكرة تفاهم بين الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا بأبوظبي

9 يونيو 2022

– الاتحاد العام لمقاولات المغرب، واتحاد غرف التجارة والصناعة بالإمارات العربية المتحدة يوقعان بالرباط ، على مذكرة تفاهم حول إعادة تفعيل مجلس الأعمال المغربي الإماراتي.

20 أكتوبر 2022

– التوقيع بالجديدة، على اتفاقية شراكة بين جمعية معرض الفرس للجديدة وجمعية الإمارات للخيول العربية، وذلك ضمن فعاليات الدورة ال13 لمعرض الفرس الدولي.

24 نونبر 2022

– التوقيع بالرباط على اتفاقية شراكة بين الجامعة الملكية المغربية للغولف والاتحاد الإماراتي للعبة‎

16 نونبر 2023

– التوقيع بدبي، على مذكرة تفاهم بين اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار بدولة الإمارات العربية المتحدة.

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