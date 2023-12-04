تعزيزات أمنية كبيرة بطنجة استعدادا لمؤتمر قادة الشرطة العرب (صور)

هبة بريس - مكتب طنجة

تشهد مدينة طنجة تعزيزات أمنية كبيرة دفعت بها المديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني استعدادا لاحتضان عاصمة البوغاز مؤتمر قادة الشرطة العرب .

وانتشرت وحدات أمنية مختلفة من فرق تدخل خاصة مجهزة بأحدث التقنيات والمعدات بعدد من الشوارع الرئيسية والساحات الكبرى والمواقع الحيوية بمدينة طنجة .

انعقاد هذا المؤتمر الأمني رفيع المستوى بالمملكة المغربية سيعرف مشاركة قادة الشرطة والأمن العرب وكبار المسؤولين الأمنيين في مختلف الدول العربية، فضلا عن ممثلين عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)…

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