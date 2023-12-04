آباء وأولياء أمور التلاميذ يمنون النفس تعليق الإضرابات بعد العطلة
انطلقت يومه الاثنين، منتصف العطلة البينية الاولى، لفائدة تلامذة مؤسسات التعليم العمومي بمختلف مستوياته.
وانطلقت العطلة، مع انطلاق البرنامج الوطني للدعم التربوي لفائدة التلميذات والتلاميذ بالمؤسسات التعليمية العمومية بجميع جهات المملكة.
ويندرج هذا البرنامج في سياق مواصلة إصلاح منظومة التربية والتكوين، وتنفيذ أحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وتفعيلا لالتزامات خارطة الطريق 2022-2026 من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع، وإطارها الإجرائي لسنتي 2023 و2024”.
ويرتكز هذا البرنامج على مجموعة من آليات الدعم التي سيتم تنزيلها بمراعاة الالتقائية والتكامل بين مكوناتها الأساسية، وتشمل “الدعم التربوي الممول في إطار الساعات الإضافية”، و”الدعم التربوي باعتماد مقاربة التدريس وفق المستوى المناسب (Tarl)”، و”الدعم التربوي الممول من لدن الشركاء”، و”الدعم التربوي الرقمي عن بعد”، و”الدعم التربوي في إطار البرامج المحلية”، و”الدعم التربوي الذي يقوم به طلبة الإجازة في التربية”.
هذا ويمني عدد من آباء وأولياء التلاميذ النفس، تعليق الإضرابات واستئناف الدراسة تجنبا لهدر مزيد من الزمن المدرسي وتجاوز شبح سنة بيضاء.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
11 تعليقات
لا حول ولا قوة الا بالله
خاص الوزارة دير شي حل
راه حشومة ولاد الشعب يضيعو
شنو ذنب التلاميذ ف هادشي
زيدو في الأجور بعدا
الإضراب بقي مفتوح دون الإستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية..
التعليم في خطر وتراجع كثيرا في التصنيف العالمي..
ان تحل إضرابات الأساتذة ستكون هناك سنة بيضاء..
التلاميذ هم الضحايا..
على وزارة التعليم الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن تقوم بزيادة الأجور للأساتذة..
اكبر خطأ ترتكبه التنسيقيات والنقابات هو المطالبة برفع الأجور.
لا. لا. لا.
يجب المطالبة برفع التعويضات وتحديد انواع جديدة من التعويضات.
مثلا موظف مبتدى في سلم 10 :
في المالية يحصل كاجر على 5500درهم+ 6000درهم شهريا تعويضات
في وزارة الخارجية يحصل كاجر على 5500درهم+ 4000درهم شهريا تعويضات
في الثقافة يحصل كأجر على 5500درهم+ 3500درهم شهريا تعويضات
في التجارة والصناعةيحصل على أجر 5500درهم شهريا +3500 درهم شهريا تعويضات
في الشؤون الادارية يحصل كاجر على 5500درهم+ 3000درهم شهريا تعويضات
في الفلاحة والاصلاح الزراعي يحصل كأجر على5500 درهم و3500 درهم كتعويضات في الشهر
في التعليم يحصل على أجر 5500درهم + 00رهم شهريا تعويضات
طالبوا بالتعويض وليس الأجر.
واز قبلت الحكومة بالزيادة في الأجور ستعمم عل كل الموظفين . ويبقى الحال على ما هو عليه.
حلل وناقش.