آباء وأولياء أمور التلاميذ يمنون النفس تعليق الإضرابات بعد العطلة

هبة بريس - الرباط

انطلقت يومه الاثنين، منتصف العطلة البينية الاولى، لفائدة تلامذة مؤسسات التعليم العمومي بمختلف مستوياته.

وانطلقت العطلة، مع انطلاق البرنامج الوطني للدعم التربوي لفائدة التلميذات والتلاميذ بالمؤسسات التعليمية العمومية بجميع جهات المملكة.

ويندرج هذا البرنامج في سياق مواصلة إصلاح منظومة التربية والتكوين، وتنفيذ أحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وتفعيلا لالتزامات خارطة الطريق 2022-2026 من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع، وإطارها الإجرائي لسنتي 2023 و2024”.

ويرتكز هذا البرنامج على مجموعة من آليات الدعم التي سيتم تنزيلها بمراعاة الالتقائية والتكامل بين مكوناتها الأساسية، وتشمل “الدعم التربوي الممول في إطار الساعات الإضافية”، و”الدعم التربوي باعتماد مقاربة التدريس وفق المستوى المناسب (Tarl)”، و”الدعم التربوي الممول من لدن الشركاء”، و”الدعم التربوي الرقمي عن بعد”، و”الدعم التربوي في إطار البرامج المحلية”، و”الدعم التربوي الذي يقوم به طلبة الإجازة في التربية”.

هذا ويمني عدد من آباء وأولياء التلاميذ النفس، تعليق الإضرابات واستئناف الدراسة تجنبا لهدر مزيد من الزمن المدرسي وتجاوز شبح سنة بيضاء.

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