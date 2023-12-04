قوته 5 درجات.. زلزال يضرب اسطنبول ومناطق أخرى في تركيا
هبة بريس - وكالات
وقع زلزال اليوم الاثنين في إسطنبول، وشعر الناس بهزات أرضية في الجزء الأوروبي من المدينة، حسبما أفادت وكالة “نوفوستي”.
وذكر المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل أنه تم تسجيل زلزال بقوة 5.0 درجات في غرب تركيا، موضحا أن مركز الهزات الأرضية كان يقع على عمق 11 كيلومترا وعلى بعد 32 كيلومترا شمال غرب مدينة بورصة، البالغ عدد سكانها نحو 1.4 مليون نسمة.
وقدرت وكالة إدارة الكوارث في تركيا “آفاد” قوة الزلزال بأنها بلغت 5.1 درجة، وأشارت إلى أن سكان إسطنبول، وكذلك محافظات بورصة وقوجه إيلي وصقاريا شعروا به.
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12 تعليقات
الزلازل والكوارث والفيضانات والبراكين هو جند من جنود الله ..
اللهم احفظ شعب تركيا وباقي الشعوب العربية والإسلامية الاخرى..
اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسالك اللطف فيه..
الزلازل من الكوارث الطبيعية.نسال الله تعالى العفو والعافية منها ..
اللهم احفظ بلدنا المغرب وباقي البلدان الأخرى يارب العالمين..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم احفظهم ..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
اللهم احفظهم
علاش مكيدربش ف أوربا زعما
يجب تدعيمهم ماديا
ربي يدير الخير انشاء الله
اللهم كن لهم عونا ونصيرا.