قوته 5 درجات.. زلزال يضرب اسطنبول ومناطق أخرى في تركيا

2023-12-04 / 09:55
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هبة بريس - وكالات

وقع زلزال اليوم الاثنين في إسطنبول، وشعر الناس بهزات أرضية في الجزء الأوروبي من المدينة، حسبما أفادت وكالة “نوفوستي”.

وذكر المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل أنه تم تسجيل زلزال بقوة 5.0 درجات في غرب تركيا، موضحا أن مركز الهزات الأرضية كان يقع على عمق 11 كيلومترا وعلى بعد 32 كيلومترا شمال غرب مدينة بورصة، البالغ عدد سكانها نحو 1.4 مليون نسمة.

وقدرت وكالة إدارة الكوارث في تركيا “آفاد” قوة الزلزال بأنها بلغت 5.1 درجة، وأشارت إلى أن سكان إسطنبول، وكذلك محافظات بورصة وقوجه إيلي وصقاريا شعروا به.

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