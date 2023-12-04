طقس الاثنين.. جو بارد وقطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الإثنين، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس بارد نسبيا مع تكون صقيع، بكل من مرتفعات الأطلس والريف، والمنطقة الشرقية والسفوح الجنوبية-الشرقية خلال الصباح والليل.

ويرتقب أيضا، تشكل كتل ضبابية محلية بالسواحل الوسطى وشمال الأقاليم الجنوبية، فيما ستكون الأجواء نسبيا غائمة مع قطرات مطرية متفرقة بأقصى الشمال الغربي.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 00 و05 درجات بمرتفعات الأطلس والريف والهضاب العليا الشرقية والسفوح الجنوبية-الشرقية، وما بين 08 و12 درجة شمال الأقاليم الجنوبية والسواحل الشمالية والوسطى، وستكون ما بين 12 و16 درجة جنوب الأقاليم الجنوبية وما بين 04 و08 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة العليا، فستعرف ارتفاعا طفيفا.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج وفي بعض الأحيان سيكون هادئا إلى قليل الهيجان شمال المهدية.

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