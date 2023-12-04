طقس الاثنين.. جو بارد وقطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

2023-12-04 / 09:05
10
هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الإثنين، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس بارد نسبيا مع تكون صقيع، بكل من مرتفعات الأطلس والريف، والمنطقة الشرقية والسفوح الجنوبية-الشرقية خلال الصباح والليل.

ويرتقب أيضا، تشكل كتل ضبابية محلية بالسواحل الوسطى وشمال الأقاليم الجنوبية، فيما ستكون الأجواء نسبيا غائمة مع قطرات مطرية متفرقة بأقصى الشمال الغربي.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 00 و05 درجات بمرتفعات الأطلس والريف والهضاب العليا الشرقية والسفوح الجنوبية-الشرقية، وما بين 08 و12 درجة شمال الأقاليم الجنوبية والسواحل الشمالية والوسطى، وستكون ما بين 12 و16 درجة جنوب الأقاليم الجنوبية وما بين 04 و08 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة العليا، فستعرف ارتفاعا طفيفا.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج وفي بعض الأحيان سيكون هادئا إلى قليل الهيجان شمال المهدية.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of بنكيران…الخاسر من المساواة هن النساء وليس الرجال

بنكيران…الخاسر من المساواة هن النساء وليس الرجال

2023-12-03 / 22:30
Photo of شفشاون ..إعادة تمثيل جـ..ـريمة قــ..ــتل صاحب مقهى ( صور)

شفشاون ..إعادة تمثيل جـ..ـريمة قــ..ــتل صاحب مقهى ( صور)

2023-12-03 / 21:09
Photo of أكثر من 190 ألف مسافر عبروا مطار الداخلة إلى غاية متم أكتوبر 2023

أكثر من 190 ألف مسافر عبروا مطار الداخلة إلى…

2023-12-03 / 20:08
Photo of طنجة..25 سنة سجنا نافذا للصوص سرقوا 12 محلا تجاريا

طنجة..25 سنة سجنا نافذا للصوص سرقوا 12 محلا تجاريا

2023-12-03 / 19:52
Photo of طنجة..الدرك يوقف مهاجرين “أفارقة” في طريقهم الى ضواحي سبتة

طنجة..الدرك يوقف مهاجرين “أفارقة” في طريقهم الى ضواحي سبتة

2023-12-03 / 18:27
Photo of زلزال الحوز.. جهود حثيثة بجماعتي أسني وويركان لتسهيل عملية إعادة البناء

زلزال الحوز.. جهود حثيثة بجماعتي أسني وويركان لتسهيل عملية…

2023-12-03 / 18:08
Photo of كوب 28.. التأكيد على الوقاية من السمنة وعلاجها

كوب 28.. التأكيد على الوقاية من السمنة وعلاجها

2023-12-03 / 17:20
Photo of بينهم مسير صيدلية.. الإطاحة بعصابة لترويج “القرقوبي” في الناظور

بينهم مسير صيدلية.. الإطاحة بعصابة لترويج “القرقوبي” في الناظور

2023-12-03 / 16:41
Photo of إنزكان :”النيابة العامة” و”السلطة المحلية” يتدارسان وضعية الأطفال المهملين

إنزكان :”النيابة العامة” و”السلطة المحلية” يتدارسان وضعية الأطفال المهملين

2023-12-03 / 14:46
Photo of طلاب في جامعة لندن يشتكون من تعليق دراستهم لتضامنهم مع فلسطين

طلاب في جامعة لندن يشتكون من تعليق دراستهم لتضامنهم…

2023-12-03 / 14:24

‫10 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق