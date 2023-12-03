زلزال بقوة 6.9 درجات يضرب قبالة سواحل جنوب الفلبين

ضرب زلزال بقوة 6.9 درجات قبالة سواحل جنوب الفلبين في وقت مبكر الاثنين بالتوقيت المحلي، وفق ما أفاد مركز المسح الجيولوجي الأميركي، في أحدث هزة ضمن سلسلة من الهزات القوية التي سُجلت في المنطقة نفسها.

ووقع زلزال الاثنين قرابة الساعة الرابعة صباحا بالتوقيت المحلي (20.00 ت غ) على عمق 30 كيلومترا وعلى بعد حوالى 72 كيلومترا شمال شرق بلدية هيناتوان في جزيرة مينداناو، ولقي شخصان حتفهما في زلزال بقوة 7.6 درجات ضرب المنطقة نفسها السبت وتبعته سلسلة هزات ارتدادية بينها واحدة بقوة 6,6 درجات.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp