بهدف جميل.. أوناحي يقود مارسيليا للفوز على رين

ساهم الدولي المغربي عز الدين أوناحي في فوز فريقه أولمبيك مارسيليا على ضيفه ستاد رين (2-0)، في المباراة التي جمعتهما يومه الأحد، لحساب الجولة ال14 من الدوري الفرنسي.

وعرفت المباراة مشاركة الدوليين المغربيين عز الدين أوناحي، الذي خاض دقائق المباراة كاملة، وأمين حارث الذي لعب أساسيا إلى حدود الدقيقة ال ’87.

ونجح مارسيليا في افتتاح نتيجة المباراة مبكرا، عن طريق ركلة جزاء نجح بيير إيمريك أوباميانغ في تحويلها إلى هدف في الدقيقة ال’ 8، قبل أن يضيف عز الدين أوناحي الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة ال ’65.

وسجل أمين حارث الهدف الثالث لمارسيليا لكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

وبهذه النتيجة، رفع أولمبيك مارسيليا رصيده للنقطة 17 في المركز التاسع في جدول الترتيب، في حين تمركز رين في الصف ال12 ب15 نقطة.

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