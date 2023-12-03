بنكيران…الخاسر من المساواة هن النساء وليس الرجال

2023-12-03 / 22:30
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

شدد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ” عبد الإله بنكيران”، على أن النساء هن الخاسرات الأوليات من الدعوات المطالبة بالمساواة مع الرجال، مشيرا أن حزبه يعمل جاهدا للانتصار للمرأة بالمعايير الاسلامية وليس بمعايير الأوروبيين أو الغربيين.

هذا ودعا بنكيران أعضاء حزبه إلى الاجتهاد في إيصال رؤية الحزب ومنظوره الإصلاحي إلى المجتمع، مشددا أن تعديل المدونة هي معركة كبرى وعظمى للمحافظة على ثوابت المجتمع وأسسه الدينية.

ابن كيران الذي كان يتحدث على هامش ملتقى نسائي جهوي أمس السبت، لم يترك الفرصة تمر دون أن يهاجم الدعوات المطالبة بالعلاقات الجنسية الرضائية والتي اعتبرها مصطلحا يأتي كبديل عن مصطلح الزنا وهو ما يثبت براعة الداعين إليها على حد وصفه، محذرا في ذات الوقت من تداعياتها على التماسك الأسري داخل المجتمع المغربي.

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