بنكيران…الخاسر من المساواة هن النساء وليس الرجال

2023-12-03 / 22:30
4

محمد منفلوطي_ هبة بريس

شدد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ” عبد الإله بنكيران”، على أن النساء هن الخاسرات الأوليات من الدعوات المطالبة بالمساواة مع الرجال، مشيرا أن حزبه يعمل جاهدا للانتصار للمرأة بالمعايير الاسلامية وليس بمعايير الأوروبيين أو الغربيين.

هذا ودعا بنكيران أعضاء حزبه إلى الاجتهاد في إيصال رؤية الحزب ومنظوره الإصلاحي إلى المجتمع، مشددا أن تعديل المدونة هي معركة كبرى وعظمى للمحافظة على ثوابت المجتمع وأسسه الدينية.

ابن كيران الذي كان يتحدث على هامش ملتقى نسائي جهوي أمس السبت، لم يترك الفرصة تمر دون أن يهاجم الدعوات المطالبة بالعلاقات الجنسية الرضائية والتي اعتبرها مصطلحا يأتي كبديل عن مصطلح الزنا وهو ما يثبت براعة الداعين إليها على حد وصفه، محذرا في ذات الوقت من تداعياتها على التماسك الأسري داخل المجتمع المغربي.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of شفشاون ..إعادة تمثيل جـ..ـريمة قــ..ــتل صاحب مقهى ( صور)

شفشاون ..إعادة تمثيل جـ..ـريمة قــ..ــتل صاحب مقهى ( صور)

2023-12-03 / 21:09
Photo of أكثر من 190 ألف مسافر عبروا مطار الداخلة إلى غاية متم أكتوبر 2023

أكثر من 190 ألف مسافر عبروا مطار الداخلة إلى…

2023-12-03 / 20:08
Photo of طنجة..25 سنة سجنا نافذا للصوص سرقوا 12 محلا تجاريا

طنجة..25 سنة سجنا نافذا للصوص سرقوا 12 محلا تجاريا

2023-12-03 / 19:52
Photo of طنجة..الدرك يوقف مهاجرين “أفارقة” في طريقهم الى ضواحي سبتة

طنجة..الدرك يوقف مهاجرين “أفارقة” في طريقهم الى ضواحي سبتة

2023-12-03 / 18:27
Photo of زلزال الحوز.. جهود حثيثة بجماعتي أسني وويركان لتسهيل عملية إعادة البناء

زلزال الحوز.. جهود حثيثة بجماعتي أسني وويركان لتسهيل عملية…

2023-12-03 / 18:08
Photo of كوب 28.. التأكيد على الوقاية من السمنة وعلاجها

كوب 28.. التأكيد على الوقاية من السمنة وعلاجها

2023-12-03 / 17:20
Photo of بينهم مسير صيدلية.. الإطاحة بعصابة لترويج “القرقوبي” في الناظور

بينهم مسير صيدلية.. الإطاحة بعصابة لترويج “القرقوبي” في الناظور

2023-12-03 / 16:41
Photo of إنزكان :”النيابة العامة” و”السلطة المحلية” يتدارسان وضعية الأطفال المهملين

إنزكان :”النيابة العامة” و”السلطة المحلية” يتدارسان وضعية الأطفال المهملين

2023-12-03 / 14:46
Photo of طلاب في جامعة لندن يشتكون من تعليق دراستهم لتضامنهم مع فلسطين

طلاب في جامعة لندن يشتكون من تعليق دراستهم لتضامنهم…

2023-12-03 / 14:24
Photo of مدرسة بستنة في المغرب لإدماج الشباب وتوعيتهم بالتغير المناخي

مدرسة بستنة في المغرب لإدماج الشباب وتوعيتهم بالتغير المناخي

2023-12-03 / 13:24

‫4 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق