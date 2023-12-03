شرطة نيويورك تقــ..ــتل رجلا طعن 4 حتى الموت

هبة بريس - وكالات

ذكرت السلطات أن رجلا يحمل سكينا قتل أربعة من أفراد أسرته الممتدة ومن بينهم طفلان في منزل بمنطقة كوينز في مدينة نيويورك قبل أن تقتله الشرطة بالرصاص.

وقالت شرطة مدينة نيويورك إن فتاة اتصلت للإبلاغ عن الحادث الذي وقع في حي فار روكاواي بكوينز وقالت إن “أحد أقرابها يقتل أفراد عائلتها”.

وأضافت الشرطة للصحفيين أن المشتبه به البالغ من العمر 38 عاما طعن اثنين من أفراد الشرطة الذين توجهوا إلى مكان الحادث، ليطلق أحدهم النار عليه فيرديه قتيلا.

وأفادت بأن المشتبه به سبق اعتقاله بسبب واقعة عنف منزلي. ونُقل الضابطان المصابان إلى المستشفى لتلقي العلاج.

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