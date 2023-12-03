أوباميانغ: “أمين حارث يمنحني الكثير من الفرص في الملعب”

أوباميانغ: “أمين حارث يمنحني الكثير من الفرص في الملعب”

2023-12-03 / 21:22
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أشاد نجم مارسيليا بيير إيمريك أوباميانغ، بزميله أمين حارث، مشيرا إلى أن الدولي المغربي يمنحه الكثير من الفرص أثناء اللعب.

وقال المهاجم الغابوني: “أمين أعرفه منذ أن كنت لاعبا في ألمانيا. إنه لاعب أحبه كثيرا”.

وتابع: “لقد حصلت على بطاقة حمراء بسببه، في مباراة دورتموند وشالكه، وكانت مواجهة مليئة بالأحداث، وانتهت بنتيجة (4-4). صداقتنا بدأت من هناك”.

وأضاف: “نعلم جميعا جودة أمين، فهو شخص يحب كرة القدم. كمهاجم، عندما ألعب مع شخص مثله، يبحث عنك في أدنى فرصة، كلما استطاع، يكون الأمر ممتعا دائما”.

واختتم: “إنه يمنحني الكثير من الفرص. هذه هي العلاقات التي يتم إنشاؤها عندما يكون هناك تقارب. بكل بساطة من الواضح أنني سعيد باللعب مع رجل مثل أمين”.

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