أوباميانغ: “أمين حارث يمنحني الكثير من الفرص في الملعب”

أشاد نجم مارسيليا بيير إيمريك أوباميانغ، بزميله أمين حارث، مشيرا إلى أن الدولي المغربي يمنحه الكثير من الفرص أثناء اللعب.

وقال المهاجم الغابوني: “أمين أعرفه منذ أن كنت لاعبا في ألمانيا. إنه لاعب أحبه كثيرا”.

وتابع: “لقد حصلت على بطاقة حمراء بسببه، في مباراة دورتموند وشالكه، وكانت مواجهة مليئة بالأحداث، وانتهت بنتيجة (4-4). صداقتنا بدأت من هناك”.

وأضاف: “نعلم جميعا جودة أمين، فهو شخص يحب كرة القدم. كمهاجم، عندما ألعب مع شخص مثله، يبحث عنك في أدنى فرصة، كلما استطاع، يكون الأمر ممتعا دائما”.

واختتم: “إنه يمنحني الكثير من الفرص. هذه هي العلاقات التي يتم إنشاؤها عندما يكون هناك تقارب. بكل بساطة من الواضح أنني سعيد باللعب مع رجل مثل أمين”.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp